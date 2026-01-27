Conciertos en cartelera para este 2026 superarán derrama económica del año pasado: Gobernación

El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva Jiménez, resaltó que para este 2026 se tienen importantes expectativas en cuanto a la derrama económica que dejen los artistas invitados para este año que comienza. Mencionó que tan sólo para este viernes próximo, los Horóscopos de Durango, que traen su gira de oro Antes muertas que sencillas, ya tienen vendidos el 80% de los boletos.

Asimismo, el funcionario capitalino explicó que están otros conciertos importantes como el de Ricky Martín y el de Julión Álvarez, los cuales estarán en el estadio universitario.

Recordó que 2025 fue un año bajo en cuanto a presentaciones, si se comparan con el 2024, sin embargo, se prevé que este año inicie con pie derecho en cuanto a las ventas de boletos.

El concierto de Julión será el 7 de marzo en el estadio Universitario y el 22 de marzo, Ricky Martín en el Estadio Monumental y también, recordar que ya hay una lista de los artistas que estarán en el palenque de Santa Rita en su edición 2026.

Recordatorio importante. Oliva Jiménez puntualizó que para la presentación de todos estos artistas se tiene que hacer un depósito en garantía por 6 mil 500 unidades de medida y actualización, las cuales a partir del 1 de febrero se actualiza la UMA de 113.14 a 117.31 y el depósito en garantía, mínimo para poder presentarse, acenderá a la cantidad de 762 mil 515 pesos, por lo que la multa, en caso de que el concierto sea sancionado por hacer apología al delito o violencia contra la mujer, será de 1, 407, 720 pesos.