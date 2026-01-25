Con marcha y vigilia en Mineápolis exigen justicia para Alex Pretti tras ser asesinado por ICE

Más de mil personas se congregaron en Mineápolis para celebrar una vigilia y una marcha en memoria de Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE durante una protesta contra las redadas migratorias en la ciudad, con velas y carteles en rechazo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Esta no es otra vigilia. Este es el punto de inflexión”, afirmó un orador en la protesta organizada en el Parque Whittier de Mineápolis.

Las movilizaciones en solidaridad con la víctima se extendieron también a Washington y Nueva York, con cientos de personas que salieron a las calles y levantaban carteles con consignas como “ICE asesinó a un hombre hoy” y “Abolir al ICE”.

En videos del tiroteo tomados por transeúntes y publicados poco después, se ve a Pretti con un teléfono en la mano, pero ninguno parece mostrarlo con un arma visible. Los familiares dijeron que Pretti poseía una pistola y tenía permiso para portarla oculta en Minnesota, tras añadir que nunca lo habían visto portarla.

Además, cuando las autoridades anunciaron que Pretti estaba armado, Bill Melugin, de Fox News, publicó en redes sociales una foto de una pistola en el asiento del coche que supuestamente pertenecía al hombre asesinado, lo que muestra que no tenía el arma consigo cuando fue agredido.

Luego de ver videos de funcionarios del gobierno de Trump que sugerían que su hijo agredió atacando a los agentes que le dispararon, emitieron una declaración escrita describiéndose a sí mismos como desconsolados y enojados.

“Las indignantes mentiras dichas por el gobierno sobre nuestro hijo son reprensibles y repugnantes”, decía el comunicado de la familia. Agregaron que los videos mostraban a Alex Pretti no empuñando un arma cuando fue abordado por agentes federales, sino sosteniendo su teléfono con una mano y usando la otra para proteger a una mujer a la que los agentes rociaban gas lacrimógeno.

“Por favor, digan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre”, exigieron.

