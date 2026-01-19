Con encarecimiento imparable de la canasta básica miles de familias chihuahuenses en riesgo de pobreza alimentaria: Francisco Sánchez

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, denunció que el encarecimiento descontrolado de la canasta básica está empujando a miles de familias chihuahuenses al borde del hambre, como consecuencia directa de un régimen incapaz de contener la crisis y más interesado en la propaganda que en garantizar comida en la mesa de los mexicanos.

“El huevo, la tortilla, el frijol y la leche suben cada semana, mientras el gobierno regala los recursos de la nación. Esta carestía no es casualidad: es el resultado de decisiones irresponsables que están empobreciendo a las familias”, sentenció.

Francisco Sánchez acusó que el abandono al campo, el encarecimiento de los energéticos y una política fiscal asfixiante han provocado que producir y distribuir alimentos sea cada vez más caro, trasladando el golpe directamente al bolsillo de las familias trabajadoras. “Le están cobrando su incompetencia a quienes menos tienen”, afirmó.

El legislador advirtió que la pobreza alimentaria es una tragedia que se traduce en desnutrición infantil, enfermedades, abandono escolar. “Cuando un gobierno permite que comer sea un privilegio, deja de cumplir su función más básica y traiciona a su gente”, sostuvo.