Con el fin de garantizar entornos seguros, agentes municipales arrestan a 215 personas durante fin de semana

Como resultado de los patrullajes preventivos y la atención de reportes captados a través del Centro de Emergencias y Respuesta inmediata 9-1-1 y otros sistemas de denuncia, agentes de la Policía Municipal detuvieron a 215 personas durante el fin de semana, quienes en algunos casos fueron puestos a disposición de otras autoridades por conductas que constituyen delitos.

De la cifra total de detenidos 187 equivalen a faltas administrativas que son sancionadas por los jueces cívicos en cada una de las comandancias y el resto, 28, constituyen delitos por los cuales se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Las faltas administrativas más comunes se relacionan con ingesta de bebidas alcohólicas o intoxicarse en la vía pública, escandalizar, ocasionar molestias, principalmente, mientras que los delitos se refieren a violencia familiar o de género, delitos contra la salud, robo, daños, lesiones, maltrato animal y delitos de orden sexual, entre otros.

En este tipo de acciones participaron lo mismo agentes de filas o turno ordinario de la Subdirección de Despliegue Operativo, que de los grupos especiales de las Subdirecciones de Inteligencia y Táctica y corresponden a los 5 turnos más recientes comprendidos de la tarde del viernes al lunes por la mañana.

Las detenciones se realizaron en los diferentes sectores de la ciudad y las personas estuvieron detenidas fueron detenidas tanto de la Comandancia Norte, como de la Comandancia Sur.

Este tipo de patrullajes pretenden llevar paz y tranquilidad a las colonias con el fin de que las familias tengan mayor seguridad en sus entornos.