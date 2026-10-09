Como siempre, voy a estar disponible para la gente: César Jáuregui

• Ante vecinos de El Porvenir y Luis Donaldo Colosio, reiteró que atender personalmente a los ciudadanos debe ser la principal prioridad de un funcionario público.

Chihuahua, Chih., 9 de octubre de 2026.– “Como siempre, voy a estar disponible para la gente”, afirmó César Jáuregui Moreno durante una concurrida reunión con vecinos de las colonias El Porvenir y Luis Donaldo Colosio, donde reiteró su compromiso de mantener una atención directa y permanente con los ciudadanos, escuchar sus problemas y regresar a las comunidades cuantas veces sea necesario.

En el encuentro celebrado la noche del jueves en la colonia El Porvenir, decenas de familias participaron activamente en una charla en la que expusieron las principales necesidades de sus comunidades, particularmente en materia de seguridad pública, alumbrado y pavimentación.

Jáuregui escuchó los planteamientos de los asistentes y les aseguró que, una vez concluido el proceso en el que actualmente participa, no tendrán dificultades para encontrarlo, solicitar una audiencia o pedirle que regrese personalmente a sus colonias para atender sus inquietudes.

Explicó que esta forma de trabajar no es nueva para él, pues a lo largo de su trayectoria en el servicio público ha considerado que ninguna responsabilidad en la agenda de un funcionario puede estar por encima de la atención a las personas.

Insistió en que los ciudadanos no deben enfrentar obstáculos para hablar con sus autoridades ni depender de intermediarios para plantear sus necesidades, porque escuchar, atender y dar seguimiento a los problemas de la gente constituye una de las principales obligaciones de quienes ejercen una responsabilidad pública.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos por los vecinos, quienes manifestaron su aprobación a esta manera de entender el servicio público, basada en la cercanía, la disposición de escuchar y el compromiso de regresar a las comunidades.

Durante la reunión, Jáuregui también destacó la participación de las familias y su disposición para involucrarse en los asuntos de sus colonias.

“La gente está puesta, solo hay que venir acá y ser empáticos con sus problemas”, expresó al referirse al ambiente de diálogo que prevaleció durante el encuentro.

Asimismo, hizo referencia a los retos políticos de 2027 y a la importancia de mantener el contacto directo con los ciudadanos, más allá de los discursos y las reuniones formales.

“El reto del 27 no se gana sin ponerle al jale y sin entregar el corazón con la gente”, sostuvo Jáuregui.

Finalmente, agradeció a quienes organizaron el encuentro y a las familias de El Porvenir y Luis Donaldo Colosio por su participación, reiterando que continuará recorriendo las colonias de Chihuahua para escuchar de primera mano las necesidades de sus habitantes.

“Nos seguimos viendo y a darle”, concluyó.