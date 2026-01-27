“Como no llora cuando contrata a sus familiares”: PAN denuncia otro caso de presunto nepotismo en gobierno de Pérez Cuéllar

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Daniela Álvarez y el dirigente del CDM juarense, Ulises Pacheco, denunciaron otro caso de presunto nepotismo en el DIF Municipal de Ciudad Juárez, al señalar que una sobrina de Rubí Enríquez, esposa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, fue contratada como coordinadora de Comunicación Social de ese organismo público.

Se trata de Ana Paula Martínez Enríquez, quien ostenta el puesto de coordinadora del área de Comunicación Social del DIF Municipal de Ciudad Juárez, con un sueldo en nómina de más de 30 mil pesos mensuales, informó Daniela Álvarez.

La dirigente panista reveló también que este es uno de varios casos de presunto nepotismo que imperan en el Gobierno de Pérez Cuéllar, al cual calificó de “corrupto” y de montar un show mediático con el tema del adeudo del predial, con el objetivo de desviar la atención de lo que realmente ocurre al interior de su administración al frente del Ayuntamiento de Juárez.

Asimismo, Daniela Álvarez pidió a Rubí Enríquez “no victimizarse” luego de la renuncia por parte de su cuñada Erika Prado, y añadió que “como no llora cuando contrata a sus familiares”.

La dirigente de Acción Nacional agregó que presentarán más denuncias, y que son ciudadanos y hasta los empleados del Ayuntamiento los que se han acercado para informar de “los casos de nepotismo y corrupción que imperan en el gobierno de Pérez Cuéllar”.