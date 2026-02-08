Comisión Nacional de Seguros y Fianzas admite hackeo; exponen cédulas de sus intermediarios

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas admitió este fin de semana la vulneración de información que llevó a la publicación de las cédulas de intermediarios.

En un comunicado, el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que se activaron los protocolos de seguridad y contingencia ante este hecho ocurrido el 30 de enero.

De acuerdo con la comisión, la información expuesta es información de cédulas de sus intermediarios, pero afirmó que estos datos son en su mayoría de carácter público.

“Al momento se continúan atendiendo las gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas”, señaló la dependencia y añadió que ha ampliado el plazo de la vigencia de estos documentos hasta el 28 de febrero.

Además, las autoridades indicaron que realizaran las acciones legales correspondientes para atender estos hechos, pero no ahondaron en estas.

De acuerdo con su sitio web, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es el organismo encargado de supervisar la operación de los sectores asegurador y afianzador; se encarga de emitir cédulas que respaldan a los agentes para poder ejercer en el marco legal.

La información divulgada estaría integrada en la que publicada por un grupo de hackers autodenominado Chronus que habría vulnerado distintas páginas del gobierno federal.