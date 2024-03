Vuelve Sheinbaum-Aversión tabasqueña-CMIC y Chánez

Ya está decidido, al menos eso dicen los más cercanos a la candidata presidencial de la 4T y puntera en las encuestas, Claudia Sheinbaum, de que su próxima parada en el estado de Chihuahua será ni más ni menos que el municipio de Delicias, en donde pretenden convocar a miles de ciudadanos de toda la región centro-sur, uno de los bastiones más azules y antimorenistas, pero que a decir de los morenos y después de aquella guerra por el agua de las presas, poco a poco se la han perdonado al Gobierno Federal, al menos eso es lo que ellos consideran y eso se sabrá el día en que Sheinbaum Pardo visite esa ciudad, pues aunque todavía no existe fecha exacta, los preparativos ya comenzaron precisamente porque así como dicen que el perdón ya llegó para Morena y la 4T, otras versiones señalan que la mayoría, en este caso productores agrícolas, todavía no olvidan lo sucedido en el 2020, por lo que será más que interesante lo que ocurrirá el día del evento de la ungida por Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en la silla presidencial.

Por cierto que otra situación más que interesante de ver será la presencia de Juan Carlos Loera en la región, ya que como candidato al Senado, lo más seguro es que sea requerido por Claudia Sheinbaum, por lo que es muy probable que sí acuda después de haber sido aborrecido por los agricultores de la región, pero como se trata de ir en bola y arropado por la candidata presidencial y el resto de candidatos, es casi un hecho de que Loera de la Rosa se enfrentará a su “coco”.

******

Si de aversiones se trata, el que no puede ocultar la que le tiene al estado de Chihuahua es Andrés Manuel López Obrador, pues desde el fin de semana que se fue, el tabasqueño emprendió una gira que lo llevará por 23 estados del país, todos ellos bajo el “gobierno” de Morena y sus aliados, con el pretexto de revisar avances en salud, es decir, aquellos que están inscritos al IMSS-Bienestar. Así que como Chihuahua no está en ese convenio y tampoco en las simpatías de AMLO, es que el inquilino de Palacio Nacional no pisará este terruño norteño que desde que asumió el poder a finales del 2018, se convirtió en su piedra en el zapato…

******

Así como en días pasados invitaron a reunirse con ellos a la ya no tan nueva directora de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de la 4T, misma que nomás no dio respuestas concretas a las pésimas condiciones de las carreteras federales y a la falta de obra pública por parte de la Federación, el viernes estará en la CMIC que preside Julio Mercado, el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Jorge Chánez, con quien los constructores buscan un diálogo directo como el que tuvieron durante un año con su antecesor en el puesto y hoy candidato al Senado, Mario Vázquez, y a decir de quienes le saben al tema de la construcción, este sí los escuchará y llevará sus propuestas a la gobernadora Maru Campos.