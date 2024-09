“Víctima” neomorenista-¿Dónde quedó el juez?-Daniela, arropada-Maru y el Consejo Estatal Hídrico

COMO ERA DE esperarse, el senador morenista Javier Corral culpó a todos, menos a sus acciones, del hecho de que la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, aprobara el dictamen que lo inhabilita por un año de la función pública. Y aunque como senador no debe preocuparse en los próximos seis años, el ex(des)gobernador arremetió en contra de sus “villanos favoritos” y culpó a la gobernadora Maru Campos de sus tribulaciones políticas, vaya, nada nuevo bajo el sol, pues como suele suceder con Corral Jurado, él jamás tiene la culpa de nada y son sus “adversarios políticos” los que fraguan los problemas que lo aquejan. Su papel de víctima de siempre.

Ahora lo que sigue es que el neomorenista impugne la resolución que lo encontró culpable de “enriquecimiento oculto”, por lo que se le viene otra batalla jurídica al senador que se dio más golpes de pecho y que diga lo que diga, es un “prófugo de la justicia” que ahora también trae cargando una inhabilitación que si procede, deberá pagar el día que deje el cargo como legislador de Morena.

******

POR CIERTO QUE las travesuras de Corral le pegaron duro este fin de semana a uno de sus más cercanos amigos y cómplice -dicen otros- durante su (des)gobierno. Y es que el sábado nomás no pudo casarse en segundas nupcias, quien fuera el secretario general de Gobierno en el ocaso del corralato, Luis Ferando Mesta, el cual tras un noviazgo exprés con la jueza Alejandra Ramos (también muy conocida en el pasado quinquenio por sus polémicas resoluciones al servicio del hoy senador morenista) contraerían matrimonio en un evento que terminó en fiesta, pachanga y reventón, pero bodorrio nel pastel.

Y es que el juez que casaría a la feliz pareja, quien tenía como testigo de honor al hoy prófugo de la justicia de Chihuahua pero con fuero de Senador, nomás nunca llegó al Salón de eventos “Villarreal”, dejando con un palmo de nariz a los novios y con las murmuraciones de rigor de unos 400 convidados.

Es hora de que todo el fin de semana nomás no encontraron al juez del registro civil que decidió no acudir para dar fe y legalidad de la unión matrimonial, seguramente porque le iba a resultar un enlace que no es para presumir entre los jueces de paz… la escena quedó para el anecdotario y hasta el momento la pareja está en la búsqueda de quien registre legalmente sus votos nupciales, por lo que algunos sugirieron alguna sede más morenista para que no batallen, o de plano un viajecito a Las Vegas.

******

TREMENDO EL APOYO que recibió la exdiputada federal Daniela Álvarez al registrarse el sábado como aspirante a presidir el Comité Directivo Estatal del PAN. Con la sede llena de militantes y líderes azules, los panistas recibieron con tambores y aplausos a la que sin duda será la próxima jefa de Acción Nacional en el estado.

Daniela recibió el apoyo no sólo de los exdiputados y diputados locales, tales como Gabriel García Cantú, Isela Martínez, Geo Bujanda e Ismael Pérez Pavía, también de las alcaldesas de Meoqui y Ojinaga, Miriam Soto y Lucy Marrufo, además del alcalde Marco Bonilla, quien a través de redes sociales invitó al registro y después la felicitó con todo para darle el espaldarazo a la excandidata al Senado, la cual también tuvo el apoyo presencial de su excompañero de fórmula y actual senador del PAN, Mario Vázquez.

******

LOS QUE NO sesionarán hasta el jueves debido a que mañana es la investidura presidencial de Claudia Sheinbaum, son los diputados locales que integran la 68 Legislatura, los cuales después de sacar adelante la integración de las comisiones legislativas, han comenzado a acomodarse en las mismas y al igual que el resto del país, tendrán asueto este martes debido a la toma de protesta de Sheinbaum Pardo como presidenta de México, además de que algunos de los legisladores, en especial de Morena, se apersonarán en la Ciudad de México para estar en la ceremonia, tal es el caso de la presidenta del Congreso del Estado, Elizabeth Guzmán, quien acudirá a la capital del país este 1 de octubre.

******

Y MIENTRAS TODA la clase política se alista para el ascenso de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, quien encabezará este lunes la reunión del Consejo Estatal Hídrico es la gobernadora Maru Campos, encuentro que se llevará a cabo en Palacio de Gobierno con la presencia del presidente de dicho Consejo, Óscar Ibáñez, así como del titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata y de Mauro Parada, secretario de Desarrollo Rural. Una importante reunión en la que se analizará el tema del agua y la crisis que se podría desatar el año entrante si las presas de la cuenca del Conchos continúan a nivel bajos ante la falta de unas lluvia intensas que este año no se presentaron y sólo fueron esporádicas. Así que primero es lo primero y ya mañana, la gobernadora Maru Campos estará en la Ciudad de México para la investidura presidencial.