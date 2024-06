Renovación tricolor-Nombres apaches-Azules en cónclave-Adulaciones morenas

AHORA SÍ QUE los priistas van en serio en eso de la renovación interna, luego de los resultados electorales del pasado 2 de junio, en donde la verdad de las cosas, a los tricolores les fue mejor de lo que incluso ellos mismos esperaban, es así que el sábado se congregaron en el Comité Directivo Estatal para participar en la Asamblea de cara a la Asamblea Nacional que se realizará el próximo 7 de julio, por lo que en el encuentro, los de la familia revolucionaria que en la entidad preside Alex Domínguez, eligieron a los 30 militantes que los representarán en la Ciudad de México y llevarán a ‘Alito’ Moreno las propuestas para la renovación tricolor, misma que puede sacudir al Revolucionario Institucional desde sus cimientos para encarar el proceso electoral del 2027.

Entre los ungidos que estarán el 7 de julio en la capital del país destacan Fermín Ordóñez, Ivón Salazar, Rosy Carmona, Alex Domínguez, Noel Chávez, Mónica Meléndez, José Luis Villalobos, Fernando Martínez, Hiram Hernández, Óscar Derma, Cristopher James Barousse, Janeth Montes, Kenya Durán, Pedro Beristáin, Aldonza González, Arturo Medina, Isamar Valadez, María De Los Ángeles Moreno, Teresa Erives, Julio César Chávez, Gabriela Franco, Pepe Yáñez, Rogelio Pacheco, María Eugenia Becerra, Luis Fernando Chacón, Dalila Villalobos, Mireya Porras, Brenda Martínez, Juana Cervantes, Kendy Ceballos, José Moncayo, Roberto Lucero, Alejandro González, Carlos Manjarrez, Javier Terrazas, Priscila Acosta, Dulce Ortega, Faviola Armendáriz y Karol Ruiz.

Lo cierto es que los priistas acudirán al centro del país, primero para conocer los detalles de cómo ‘Alito’ Moreno se convertirá en el “Todopoderoso” del PRI nacional, pues el señor va con todo para continuar cuatro años más al frente del tricolor, donde contempla realizar una refundación de fondo, así que no debe sorprender que hasta de colores, nombre y logotipo cambie el Partido Revolucionario Institucional.

******

PERO A NIVEL local, el PRI por diversas razones tiene cartas fuertes para encabezar la dirigencia estatal. De los mismos nombres que acuden a la CDMX no hay que perder de vista que varios pueden ser el relevo natural de Alex Domínguez al frente del CDM. Los casos y nombres son muy claros, así que no hay que quitarle la vista al menos a cuatro nombres: Kenya Durán, Fermín Ordóñez, Christopher James Barousse y Pedro Beristáin.

******

OTROS QUE TAMBIÉN se congregaron en la sede estatal del partido son los panistas, aliados del PRI en el pasado proceso electoral. Ahí en las instalaciones de la Zarco, los encabezados por Gabo Díaz analizaron los resultados electorales, en donde a pesar de ganar importantes alcaldías y recuperar otras tantas, además de ser el partido que más ganó diputaciones locales, los azules fueron críticos ante lo sucedido, por lo que también se viene una sacudida al interior y sólo están en espera de lo que suceda el próximo sábado en el Comité Ejecutivo Nacional, mismo que aplanará el camino para la salida de Marko Cortés como líder del PAN en el país.

Además, otro aspecto relevante que surgió de la Comisión Permanente es la designación de Neivy Porras como titular de Promoción Política de la Mujer y de Carlos Arvizo como secretario de Fortalecimiento Interno, es decir, los azules también traen en mente una renovación y esta ya comenzó a pesar de que todavía falta bastante para el próximo proceso electoral.

El panismo de Chihuahua, como el del resto del país, está a la espera de que se abra primero un espacio para el debate interno que analice -si se puede- con frialdad las causas y consecuencias de la debacle panista en México, y como segundo paso, la apertura del proceso para renovar las dirigencias nacional y estatales.

El PAN apuesta, al menos eso proponen los de Chihuahua, por un cambio de fondo, que sacuda a las estructuras desde los cimientos. En eso rondará la discursiva norteña azul. De inmediato, estarán listos los azules chihuahuenses para participar en la jornada electiva simultánea de la dirigencia nacional y estatal, al parecer mediante un mecanismo de consulta abierta y directa a la base militante.

En cascada, quizá a finales de año o a más tardar en enero, ocurrirá lo mismo con los Comités Directivos Municipales.

******

EL QUE NO sabe qué hacer para barbear a quien él considera su jefa nacional y al parecer también a la estatal, es el exgobernador neomorenista Javier Corral, quien no se cansa de alabar y alabar a la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum y ahora también lo hizo con la secretaria del Bienestar de la 4T, Ariadna Montiel, mandamás de un amplio sector del morenismo en Chihuahua, razón por la que el expanista y excrítico de Andrés Manuel López Obrador, ahora su defensor porque requiere del hueso, no sólo adula a Sheinbaum Pardo, sino también a doña Ariadna, a sabiendas que la funcionaria federal es muy, pero muy influyente con AMLO, Sheinbaum y el morenismo en el estado y nacional.

******

LUEGO DE QUE el miércoles se reunieron con el secretario de Salud del gobierno estatal, Gil Baeza, los empresarios constructores adheridos a la Cmic y que preside Julio Mercado, buscarán hacer lo propio con representantes del IMSS, pues ya son múltiples las quejas del pésimo servicio que les ofrecen a los derechohabientes y de los cuales los constructores pagan las cuotas en tiempo y forma, pero cada vez más el servicio es peor y las quejas no se hacen esperar, razón por la que Mercado y compañía intentarán ser escuchados por quien está al frente de la Delegación del Seguro Social, misma que cambia de mando como si cambiar de calcetines se tratara.