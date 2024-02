Renovación-Los contentos-El desencantado

Ya todo está listo para renovar la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y es que hoy a las 8:30 de la mañana, se reunirán los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado que preside el priista Noel Chávez, con la intención de aprobar la convocatoria que busca renovar al titular de la CEDH, la cual preside Néstor Armendáriz y quien a finales de enero apenas rindió su Informe en el Legislativo local, en donde aseveró que todavía estaba deshojando la margarita para decidir si buscaba la reelección o no, a pesar de que los tiempos políticos no le favorecían al actual ombudsman, pero sean peras o sean manzanas, hoy la JUCOPO aprobará la convocatoria, ya sea para que él intente reelegirse o para que en las próximas semanas se elija a una nueva o nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por lo que sí o sí, hoy arranca la carrera por ese puesto que si bien es polémico a cuanto resultados, no lo es en cuanto a lo jugoso económicamente hablando.

******

Tal como se preveía desde la tarde del lunes, ayer el panista Rogelio Loya fue oficializado como coordinador del Frente Amplio por México en Ciudad Juárez, o sea y en palabras llanas, candidato a la alcaldía juarense, y a decir de los malosos, los más contentos por esa designación que a decir de los liderazgos azules, tricolores y amarillos, incluyendo a sectores de la sociedad civil y empresarial, se logró a través de una encuesta, resultó ser el morenismo que respalda la reelección del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, pues según nos cuentan los más enterados, veían como un rival más fuerte al priista Enrique Serrano, quien no logró pasar el cedazo de la designación interna no tanto porque no quedara bien posicionado en el sondeo realizado, sino porque esa cercanía con el exgobernador César Duarte, la cual tuvo su cúspide en el 2016 cuando el oriundo de Balleza se decantó por él para que buscara sucederlo en la gubernatura, le terminó por costar a Serrano Escobar la candidatura del FAM.

Así que ayer después del destape de Rogelio Loya como el gallo de los antiMorena, los guindas, en especial los crucistas, fueron los más entusiasmados con la noticia que los propios panistas, priistas y los del sol azteca, por lo que a ver hacia dónde los lleva la estrategia de buscar en el exidiputado local del PAN, que Morena y la 4T les pongan una arrastrada el próximo 2 de junio.

******

Si de cuestiones electorales y de grilla se trata, quien esta próximo a pedir licencia para dedicarse de lleno a su precampaña y posterior campaña en busca de la diputación federal por el Distrito 8, es Alex Domínguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, el cual ya no tarda en dejar la dirigencia del CDE, pero como primero es lo primero, Domínguez lo hará hasta que todo quede planchado en lo que respecta a la designación de candidatos a alcaldías, sindicaturas y diputaciones locales, de las cuales unas van en coalición y en candidatura común con el PAN y el PRD, sin embargo, todavía se deben seguir negociando y probablemente en el lapso de una semana, Alex hará oficial la licencia que solicitará como presidente estatal de la familia revolucionaria.

******

“Desencantado”, así dijo el senador Gustavo Madero que se retira de la política. Y cómo no, si su cercanía con el exgobernador Javier Corral, ahora morenista, terminó por alejarlo por completo del PAN, del cual durante décadas se sirvió con la cuchara grande y al cual no le pudo aportar siquiera una victoria electoral, pues si llegó a todos los puestos que alcanzó fue porque le regalaban las pluris. El caso es que como ahora nadie lo toma en serio dentro del panismo, Madero Muñoz decidió dejar la política, ya que chance y todavía le queda un poquito de vergüenza como para recalar en Morena y pedirle asilo a la 4T.