Polémica duartista-Insostenible-Suplicio en la Morelos

En medio de las pugnas electorales, hoy volverá a sesionar la Diputación Permanente luego de la resaca que dejó la jornada del 2 de junio, sin embargo, lo electoral no será el punto de quiebre que se prevé ocurra hoy en la torre legislativa, sino la proposición con carácter de punto de acuerdo que presentará la morenista Leticia Ortega, quien busca polemizar más con el cambio de medida cautelar al exgobernador César Duarte, lo cual ha permitido a los críticos del gobierno estatal y del Poder Judicial del Estado, desvirtuar la decisión de la jueza Hortencia García y poner la moral por encima del derecho, así que si otra cosa no sucede y a decir del orden del día, la morenista Ortega Máynez va por “exhortar al Fiscal General del Estado, así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que actúen en estricto apego a la ley y al debido proceso, en lo correspondiente a las investigaciones y procesos judiciales en contra del C. Cesar Horacio D.J.”, lo que sin duda prenderá el cerro legislativo.

A pesar de que la institucionalidad ha prevalecido en el PAN a nivel nacional a pesar de la derrota del 2 de junio, tan es así que a mitad de semana, los diputados y senadores electos, incluidos los de Chihuahua, se reunieron vía remota con el presidente del CEN panista, Marko Cortés, la situación que vive el michoacano al frente del partido azul ya parece insostenible, pues luego de darse a conocer la actitud misógina que tuvo frente a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, además de los pobres resultados electorales, eso continúa alebrestando a los panistas que lo quieren fuera.

Además de que la actitud de Marko también contrasta con la de los gobernadores emanados de Acción Nacional y que integran la GOAN, pues mientras Cortés insiste en confrontar al panismo con el Gobierno Federal y con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, desde la asociación que aglomera a los mandatarios estatales de extracción azul, ayer mismo lanzaron un posicionamiento en el que claramente afirman que es necesario darle vuelta a la página y decirle adiós a la grilla: “Independientemente de las resoluciones judiciales pendientes, es tiempo de diálogo y de reconciliación. Trabajemos para todas y con todos. La tarea más urgente y en lo inmediato es construir juntos la unidad nacional”. ¿Así o más claro?

Por fin, y en medio de un calor intenso, es que hoy es el último día de clases para los alumnos de educación básica, precisamente por el ambiente caluroso que ha prevalecido durante todo el mes y que se intensificará en los próximos días, así que para evitar poner en riesgo a los menores, es que por fin hoy culmina el ciclo escolar luego de la petición de la Secretaría de Educación a cargo de Hugo Gutiérrez, misma que fue aprobada por la SEP y desde este viernes hasta agosto, las escuelas, desde jardines de niños, primarias y secundarias, permanecerán sin clases hasta el 26 de agosto.

Vaya suplicio que padece la zona de bares de la calle Morelos, esa que peatonalizaron hace unos meses precisamente para hacerla más atractiva respecto a lo que ahí se ofrece, y todo iba bien, hasta que una empresa adquirió el edificio conocido como La Nacional, ubicado en la esquina de la Morelos con la avenida Independencia, pues resulta que le colocaron mamparas y ahora se ha convertido en una especie de baño público y “picadero”, lo que ha provocado que el sector se llene de malos olores que perjudican a los dueños y clientes de los bares que ahí se ubican, razón por la que los chicos de Cocentro exigen ser escuchados para buscarle una solución al tema que trae en jaque una de las zonas con más vida nocturna del Centro de la ciudad.