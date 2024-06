Pesos pesados-Marko en la mira-Pleitos legislativos

Con puro peso pesado del partido tricolor, así apareció la gobernadora Maru Campos en la Ciudad de México, en donde sostuvo varias reuniones de trabajo y otras tantas políticas, por lo que no dejó pasar la oportunidad, ya estando en la capital del país, de visitar a los tricolores que durante la semana han andado muy activos con el seminario que se comenzó a impartir en la sede del Comité Ejecutivo Nacional para legisladores electos, así que la Góber se tomó la foto con el dirigente nacional priista, Alejandro ‘Alito’ Moreno, quien después la presumió en redes sociales, pues eso de juntar en una sola imagen a los exgobernadores de Sonora y Coahuila, Manlio Fabio Beltrones y Miguel Riquelme, ahora senadores electos por sus respectivos estados, además de a la gobernadora de Chihuahua, no cualquiera, así que en medio de la reflexión que conlleva para la oposición lo ocurrido el 2 de junio, ‘Alito’ logró reunir a mentes maestras de la política, sobre todo ahora que tanto PAN y PRI, así como lo que queda del PRD, deberán unirse aún más si es que pretenden que la aplanadora legislativa que armó Morena con sus aliados, no les pase por encima.

Y si de reestructuración se trata para no sucumbir ante la aplanadora que significó Morena a nivel nacional en la pasada jornada electoral, quien ya trae encima a las vacas sagradas del panismo para que cambie sus modos o mejor se vaya, es el todavía dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el cual ya se echó encima a varios exgobernadores emanados de las filas azules que ven cómo las formas de Marko no son las que más les agradan o las más adecuadas, lo que ha decir de ellos, eso ha provocado derrotas que calan hondo en la vena azul.

Entre los firmantes del “cambias o te vas” está ni más ni menos que Pancho Barrio, el exgobernador de Chihuahua que durante un rato sucumbió a los engaños del ahora morenista Javier Corral, pero que en el pasado proceso electoral por fin recapacitó y decidió salir de las sombras para apoyar al PAN y su alianza con el PRI y el PRD, así que con esa experiencia que trae de muchísimas batallas políticas, Barrio fue uno de los que lanzaron la advertencia a Cortés, quien en los últimos días ya no ve lo duro sino lo tupido, sobre todo ahora que hasta la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, reveló la violenta reacción que tuvo el dirigente panista cuando se enteró que Xóchitl felicitó a Claudia Sheinbaum por su triunfo.

Ya que andamos en modo advertencia, los que ya lanzaron la suya son los diputados panistas encabezados por Alfredo Chávez, pues aunque los cómputos oficiales ya quedaron y tras el conteo de votos ordenado por el mismísimo IEE, la diputada Yesenia Reyes se impuso a la morenista América García en el Distrito 1 y logró la reelección, el resultado fue impugnado, razón por la que todavía faltan algunos días, quizá semanas, para conocer a ciencia cierta la conformación de la próxima Legislatura en el Congreso del Estado, ya que también faltan definir el acomodo de “pluris”, sin embargo, desde la coordinación de la bancada azul ya adelantaron que defenderán “hasta donde tope” el triunfo de Reyes Calzadías, además de que reaccionarán a todo aquello que implica lograr más espacios en el Legislativo.

Para no soltar a los diputados azules y a su coordinador Alfredo Chávez, algo sorpresiva fue la denuncia que interpusieron diputadas locales de Morena en contra del coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, a quien acusan de violencia política en razón de género, denuncia que también alcanzó a la diputada Carla Rivas, pues a decir de las morenistas María Antonieta Pérez, Leticia Ortega, América García, Magdalena Rentería y Rosana Díaz, ambos legisladores azules ejercieron supuesta violencia política en su contra al afirmar que la resolución del Tribunal Estatal Electoral respecto a la denuncia interpuesta por Adriana Terrazas por el mismo motivo, “se quedó corta”, debido a que sólo señaló al coordinador morenista Cuauhtémoc Estrada de ejercerla contra la presidenta del Congreso y a ellas, en la primera sentencia, las absolvió. Así las cosas con los pleitos legislativos a unas semanas de que concluya la actual Legislatura.