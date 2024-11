Marco y los diputados-Amarga notificación-Falsa alarma

Porque ya estamos más cerca de las posadas y del pavo, y con ello el fin de año y en apenas siete semanas estará aquí el 2025, es que el alcalde Marco Bonilla ya alista los proyectos que se vienen para el año entrante, es así que ayer, el Presidente Municipal de la capital del estado se reunió con los diputados locales del PAN que coordina Alfredo Chávez. Los malosos nos enteraron que el tema central fueron la Ley de Ingresos y las obras que vienen para el siguiente año, lo cual requiere de trabajo conjunto. Y es que son los legisladores locales, quienes después de ser aprobado por los regidores del Ayuntamiento, los que le darán el último visto bueno al proyecto del Alcalde, y para que no quede duda en su aprobación, platicó en corto con los diputados panistas de todas las obras que vienen a fin de no tener contratiempos cuando llegue al Congreso dicho paquete que deberá enviar el Ayuntamiento capitalino.

******

Y si de diputados locales se trata, ayer los que recibieron una mala noticia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son precisamente los de la bancada del PAN, quienes en conjunto con los del PRI y Movimiento Ciudadano, promovieron hace unos días una controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial que fraguaron la 4T, Morena y sus aliados, controversia que fue desechada por la Corte y cuya notificación amargó el día a los legisladores que se oponen, sin embargo, ahora las esperanzas están puestas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a quien por cierto ya la presidenta Claudia Sheinbaum le envió un mensaje de que ni se atrevan a pararla.

Pero sea cual sea el destino de la reforma judicial en la CIDH, lo cierto es que ya falta poco para que todos los recursos interpuestos en su contra queden sobreseídos, lo que significará la cuenta regresiva para que en el Congreso del Estado se comience a legislar para la homologación constitucional que implica la mentada reforma que ya destrozó al Poder Judicial de la Federación, y cuya homologación iría por un cisma ahora en el Poder Judicial del Estado.

******

Vaya confusión que causó la diputada morenista Edith Palma cuando denunció la suspensión de clases en Guachochi debido a un supuesto incremento de la violencia, denuncia que fue desmentida por los propios habitantes de esa localidad de la Sierra Tarahumara y hasta por la propia Fiscalía Zona Sur, la cual hasta se comunicó con los Servicios Educativos del Estado para verificar dicha versión que soltó la legisladora de Morena, lo que por supuesto fue desmentido, sin embargo, lo complicado del asunto fue que los dichos de la diputada generaron alarma y también críticas hacia ella, ya que la inseguridad es un asunto bastante delicado que está presente en todo el país y denuncias de esa naturaleza sólo generan pánico.

******

Son tantos los automovilistas que circulan e invaden el carril confinado al BRT en Ciudad Juárez, que ya el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y diputados locales, analizan presentar una iniciativa que eleve las sanciones en contra de los conductores que no respetan el reglamento vial y transitan por dicho carril que es exclusivo para el transporte público en la fronteriza ciudad, en especial porque los choques se han incrementado, además de las molestias que generan este tipo de acciones por parte de los conductores, sin embargo, los malosos nos comentan que no todo es culpa de los “rebeldes” automovilistas, también lo es de las autoridades municipales de Juárez, ya que son tantos los baches en las avenidas principales, que los conductores optan por meterse al carril confinado del BRT, debido a que es el único que no tiene cráteres. Así las cosas en la frontera número uno.