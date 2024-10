Marco en Cuauhtémoc-“Justicia” vs Garduño-La razón del enojo

El que ayer se fue al fresco de Cuauhtémoc apenas y terminó su participación en la Convención Anual de la Cruz Roja es el alcalde Marco Bonilla, quien por invitación de su homólogo de ese municipio manzanero, Beto Pérez, se trasladó a la cabecera municipal cuauhtemense para impartir una plática de las buenas prácticas que se llevan a cabo en la administración capitalina, además, Marco Bonilla aprovechó la visita también para sostener un encuentro con liderazgos de la región, en especial de la oposición, que ven en él a un digno representante para lo que pudiera ofrecerse en el 2027, así que el alcalde de Chihuahua capital no dejó escapar esa oportunidad y estuvo de cerca con la gente de Cuauhtémoc que acudió a escucharlo.

******

Una justicia muy, pero muy cortita, pero al fin y al cabo, Dios, el universo o el karma, como usted guste llamarle, le llegó a Francisco Garduño, el todavía titular del Instituto Nacional de Migración, cuya irresponsabilidad y nula estrategia migratoria derivó en el incendio que dejó 40 migrantes fallecidos en Ciudad Juárez en marzo del año pasado. Y aunque Garduño fue vinculado a proceso, jamás pisó la cárcel y cada 15 días ha ido a firmar a la fronteriza ciudad como parte del proceso penal en su contra, sin embargo, como a cada santito le llega su fiestecita, aunque en este caso sería “diablillo”, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Garduño no seguirá como jefe del INM y en su lugar llegará el todavía gobernador de Puebla, Sergio Salomón, quien apenas deje el cargo en el Ejecutivo poblano, asumirá como nuevo director del Instituto Nacional de Migración en sustitución de Garduño, el cual dejó más tristezas y tragedias que buenos resultados. Sí, una “justicia” muy corta… chance algún día le llegue la de verdad, ya sea la terrenal o la divina.

******

El que continúa amarrando lazos con la dirigencia nacional que comanda ‘Alito’ Moreno a pesar de las quejas de un sector del priismo de antaño, es el presidente del Comité Directivo Estatal tricolor, Alex Domínguez, el cual presumió su encuentro con el líder del CEN priista y también con Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y al que pertenece Alex como legislador federal por el Distrito 8. Así que con todo y algunas voces disidentes al interior del tricolor, ‘Alito’ tiene la fidelidad y el apoyo de los suyos.

******

Vaya disgusto que les hicieron pasar a varios personajes los integrantes de la Asociación de Personas con Discapacidad que ayer se manifestaron en Palacio de Gobierno. Y es que la decisión de protestar no solamente con cerrar la calle Aldama, sino con impedir el ingreso y salida de la sede del Ejecutivo dejó encerrados no sólo a trabajadores del Estado, sino que quien también se quedó impedido para salir fue ni más ni menos que el líder de los concesionarios del transporte público, Francisco Lozoya, al cual le tocó la mala suerte de acudir a reuniones a Palacio y quedarse encerrado durante la protesta, la cual no solamente desquició la circulación vial en el Centro, también a los que sufrieron el encierro como parte de la protesta.

******

Los malosos nos platican que sigue saliendo a la superficie el rastro de presunta corrupción detrás de la diputada morenista Brenda Ríos, y es que los más enterados ya sacaron a relucir el asunto por el que ha intentando golpetear en las últimas semanas a la administración de Marco Bonilla. Resulta que en la Dirección de Desarrollo Urbano, trabajaba una red de protegidos de la diputada Ríos que en días recientes fueron despedidos del Municipio por las quejas que acumulaban por el supuesto trato déspota y prepotente que le daban a los ciudadanos que atendían, incluso uno de sus protegidos ya tenía la lupa encima por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad.

Lo que se sabe es que estas personas tan allegadas a Brenda Francisca Ríos Prieto estuvieron sustrayendo información de la dependencia, usándola para quién sabe qué fines personales… Su enojo se traduce entonces en las declaraciones que ha dado a diestra y siniestra, sin reparar en que el supuesto cartel inmobiliario que ha denunciado, era su propia red de confianza trabajando en el Municipio.