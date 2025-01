Llamado extraordinario-Visita tabasqueña-Priistas se reagrupan-Unidad azul

Hoy a las 11 de la mañana y tal como se tenía previsto, los diputados locales tendrán el primer periodo extraordinario de la actual Legislatura, con eso de que el proceso para la elección judicial los trae a las carreras y con el tiempo encima, sin embargo, no solamente saldrán dictámenes referentes a la elección de los más de 300 cargos del Poder Judicial del Estado, aunque como están los momentos políticos, ese proceso es prioridad. Es así que entre lo que se aprobará es la integración del Comité de Evaluación que representará al Poder Legislativo en la selección de aspirantes a personas juzgadoras más idóneas para conformar las listas que aparecerán en las boletas, por lo que después de que la Junta de Coordinación Política eligió a los integrantes de dicho Comité, hoy el Pleno hará lo propio para darle completa validez.

Y lo que viene en sentido negativo es el dictamen por parte de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública que le dio palo a la intención del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, que pretendía modificar su Ley de Ingresos respecto al Derecho de Alumbrado Público, el mentado DAP, cuestión a la que los integrantes de la mencionada Comisión dijeron “NO” y hoy también será ratificado por el resto de los legisladores que conforman el Pleno.

******

Será mañana viernes cuando el priismo estatal tenga una visita de lujo, se trata del secretario General de Movimiento Territorial, Erubiel Alonso, el cual estará en la capital del estado para tomarle protesta a Fermín Ordóñez como nuevo titular de ese organismo tricolor, y para ello, tendrán al mero mero jefazo de MT en la ciudad, pues si algo tienen claro los tricolores, es que van a meterle toda la carne al asador a reforzar estructura y trabajar desde tierra para poder resurgir y así volver a sus raíces, razón por la que el también diputado federal oriundo de Tabasco andará por este terruño norteño con los priistas de cepa.

******

Ya que andamos con el priismo, el que ayer estuvo en otra reunión de altos vueltos con el dirigente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, es el coordinador de Afiliación y Registro Partidario, el también diputado local José Luis Villalobos, quien junto a Moreno Cárdenas, sostuvieron una reunión vía Zoom con los 32 encargados coordinadores estatales, ya que como se mencionó anteriormente, el priismo pretende volver a las bases y una de sus prioridades es darle fuerza al programa de afiliación en todo el país.

******

Otros que también buscan consolidarse ante los retos electorales que se avecinan son los panistas, al menos así lo dejó claro el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez, durante la reunión informativa que encabeza con la militancia en la sede del panismo en el municipio de Chihuahua, en donde Chávez Madrid destacó los logros de las administraciones del alcalde Marco Bonilla y de la gobernadora Maru Campos, en contraste con lo que ocurre en los gobiernos emanados de Morena.

Además, el llamado del coordinador de la fracción azulada fue el de priorizar la unidad ante el proceso electoral que se viene en el 2027, sobre todo porque ya son varios los que han alzado la mano para ser candidatos y candidatas, por lo que ahí afirmó que “vaya quien vaya, el PAN tiene que ganar”, así que el mensaje fue contundente al señalar que la unión y posibles alianzas electorales deberán ser la clave para impedir que Morena se haga de la gubernatura y de alcaldías que hoy están en manos azules.

******

Los que al igual que el Poder Legislativo local y el Instituto Estatal Electoral, andan a las carreras con eso de la elección judicial que tendrá su jornada electoral el domingo 1 de junio, tanto para elegir personas juzgadoras a nivel estatal como federal, son los integrantes del INE en todo México y Chihuahua no es la excepción, tan es así que están pisándole el acelerador en lo que respecta a la renovación de credenciales para votar, cuya fecha límite es el 10 de febrero, por lo que si para ese entonces los ciudadanos no se aplican, simplemente no podrán participar en eso de elegir a los nuevos jueces y magistrados tanto del Poder Judicial de la Federación como del Estado, así que si ya de por sí se espera un amplio abstencionismo, con eso de que traen los tiempos encima, chance y será un récord.