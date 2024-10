La gira de Marco-Foros azules-Sondeo revelador

Quien estuvo todo el fin de semana en Ciudad Juárez es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, el cual aprovechó la invitación que le realizaron los integrantes de la AC Ayuda y Apoyo Popular para trasladarse a la frontera desde el viernes, día en que el Presidente Municipal de Chihuahua sostuvo un encuentro con la CEO de S-Mart, Laura Muñoz, mientras que al día siguiente, el sábado, el alcalde capitalino encabezó el evento con la AC en mención, en donde como afirmó él mismo, “sin distingo de colores”, al encuentro acudieron personajes no solamente panistas, sino también priistas que lo apoyan y ven en él la carta fuerte para la gubernatura en el 2027, pues a pesar de que todavía falta para entonces y una posible alianza entre PAN y PRI todavía no está confirmada, todo parece indicar que ese es el rumbo que pudiera tomar una posible candidatura de Bonilla Mendoza, quien estuvo bastante vitoreado y aplaudido por los asistentes a la mencionada reunión que le organizó el exdiputado priista Omar Bazán. Pero ahí no se detuvo la actividad del alcalde de Chihuahua capital en Juárez, ya que ayer domingo, Marco Bonilla participó en el Maratón Internacional de Juárez, en donde por cierto, su compañera de relevos fue la senadora suplente Adriana Fuentes, exlegisladora priista y empresaria que anda cerca del Presidente Municipal de la capital y que también ya se apostó con él para lo que se viene en el próximo periodo electoral.

******

Ya que andamos con Ciudad Juárez y la política partidista, los que comenzarán este lunes con foros que llegarán a las principales ciudades y municipios del estado, son los diputados locales del PAN que coordina Alfredo Chávez, precisamente para buscar posicionar al partido y crear una estrategia de trabajo con miras a lo que se viene en dos años con la renovación de gubernatura, alcaldías y Congreso del Estado, pues lo que se requiere es que a los azules no los agarren dormidos en su laureles, así que para evitar eso y desde ya crear una plataforma que muestre el trabajo legislativo, es que los diputados locales azules emprenderán desde hoy dichos foros con los que pretenden llegar a todo el estado.

******

Todo parece indicar que lo antes descrito en estas líneas y el trabajo político que han iniciado a fraguar los panistas también tiene que ver con las recientes encuestas de cara a la gubernatura del 2027, pues aunque todavía falta mucho, es justo y necesario el ponerse manos a la obra, al menos así lo señala el sondeo realizado por RUBRUM que fue revelado el viernes pasado, en donde la ventaja la trae Morena. A decir del mentado sondeo, Morena como partido lidera las preferencias electorales con el 49.7 por ciento, mientras que en segundo lugar está el PAN con el 36.7 y en tercero el PRI con el 8.9 por ciento, y ya en el cuarto lugar se ubicó Movimiento Ciudadano con el 4.7, es decir, ni sumando el azul y el tricolor logran el empate con los morenos.

Sin embargo, todavía queda bastante tiempo para revertir la situación, además de que el sondeo no sólo reveló las preferencias por partido, también lo hizo por los suspirantes de cada color, y en el caso de Morena la que va a la cabeza es la senadora Andrea Chávez y por el PAN es el alcalde Marco Bonilla, un enfrentamiento electoral que bien pudiera ser el final en el 27, aunque la verdad de las cosas, en el caso de los morenos, la última palabra la tendrá el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, quien aparece en segundo lugar de las preferencias electorales en cuanto a Morena se refiere y lo más probable es que no se quedará de brazos cruzados. Así el bosquejo que se aventó RUBRUM y que trae pensativo a más de diez.

******

La que viajó a Taiwán es la gobernadora Maru Campos. La jefa del Ejecutivo se trasladó a ese lugar del lejano oriente con el objetivo de atraer inversiones para el estado que gobierna, en especial en lo que se refiere a empresas manufactureras de la industria aeroespacial y de semiconductores, por lo que la Góber estará de gira en los próximos días para concentrarse en la atracción de inversiones, ya que ante la crisis de confiabilidad que atraviesa México como país por la reforma al Poder Judicial, es hora de aprovechar lo atractivo de Chihuahua para mostrar que aquí se trabaja de modo distinto.