La agenda de Sheinbaum-Jornadas por la Paz-Llamados y regresos-Daniela acelera paso

YA TODO ESTÁ listo para la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado de Chihuahua este viernes, tan es así que desde ayer comenzó a circular la agenda que la mandataria federal tendrá en territorio estatal y los preparativos están a punto de turrón para la primera gira de Sheinbaum ya como presidenta de México.

Según lo estipulado, será a las 14:15 horas cuando Sheinbaum Pardo, en conjunto con la gobernadora Maru Campos, encabece la firma de decretos de reconocimiento a propiedad comunal tradicional de tierras a la comunidad rarámuri, esto en el poblado de Mogóvato, en el municipio de Urique, allá en la Sierra Tarahumara.

Para el sábado, a las 10 de la mañana, está prevista la inauguración del Hospital Regional de Ciudad Juárez, en donde la Presidenta de México también estará acompañada por la Gobernadora y de paso con el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar. Así que ya sólo es cuestión de horas para que Claudia Sheinbaum aterrice en territorio chihuahuense y junto a Maru realice esta importante visita, la cual demuestra que la relación Estado-Federación ha sanado desde que Andrés Manuel López Obrador dejó la silla presidencial.

******

PERO MIENTRAS SE llega la hora de la visita presidencial a Urique y Ciudad Juárez, hoy en la capital del estado, la gobernadora Maru Campos encabezará las Jornadas de la Paz en conjunto con autoridades federales. La sede será en la calle Libertad, entre Palacio de Gobierno y Casa Chihuahua, y a donde están invitados representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría del Bienestar.

Por lo que ahí andarán los comandantes de la 5a Zona Militar, Rubén Zamudio y de la 42a, Alejandro Silva, así como el coordinador de la Guardia Nacional en Chihuahua, Alejandro Rivas, además de la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, quienes acompañarán a la Gobernadora y al fiscal General César Jáuregui, al secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, además de a empresarios y eclesiásticos, en estas Jornadas de la Paz que se llevan a cabo a unos días de la Navidad.

******

YA CON LA reforma constitucional al Poder Judicial del Estado aprobada por la mayoría de los diputados locales, lo que armoniza la Constitución local con la federal y por tanto abre al voto directo la elección de personas juzgadoras, será en enero y como fecha límite el 19 o 20, cuando deban estar listas las leyes secundarias de la mentada reforma que ayer unió a legisladores panistas, morenistas, petistas y al Verde, quienes votaron a favor del dictamen que se cocinó en menos de una semana.

Por cierto que quienes se mantuvieron firmes en ir en contra de dicha reforma fueron los cuatro diputados priistas, los cuales siguieron la línea institucional y votaron en contra del dictamen, sin embargo, y es necesario aclarar, no por ello existe ruptura con la alianza que han forjado con el PAN en el Legislativo local, tan es así que apenas y concluyó la sesión en el Congreso del Estado, ayer fueron vistos en Palacio de Gobierno los tricolores Arturo Medina, Memo Ramírez y Luis Fernando Chacón, lo que demuestra que una cosa es ser fieles a la línea partidista y otra muy distinta que se fracture la alianza.

******

LOS MALOSOS NOS comentan que hace dos días, el alcalde juarense Cruz Pérez Cuellar quiso sorprender en sus redes sociales al afirmar que Juárez no tenía observaciones y a Chihuahua Capital le habían hecho cuatro “observaciones” en una auditoría sobre temas de Presupuesto Participativo, como si solamente él tuviera acceso a esa información, por lo que al revisar el informe de auditoría de desempeño, resalta que Cruz quiso jugarle al vivo al señalar verdades que resultan afirmaciones no verdaderas, muy al estilo del expresidente tabasqueño, porque quien conoce de auditoría de desempeño, sabe que las supuestas observaciones son recomendaciones, que sería el término adecuado. En resumen, no es un error, no hay daño, ni afectación, sólo es una recomendación para corregir o mejorar este proceso, pero Cruz muy al estilo de Morena, intentó confundir entre una auditoría de desempeño y una financiera.

******

EL QUE DESPUÉS de andar ausente del servicio público desde que en 2016 dejó la alcaldía de Juárez para ser el candidato del PRI a la gubernatura, regresó a la función pública, pero ahora como integrante del Gobierno del Estado que encabeza Maru Campos, es Enrique Serrano, exdiputado local, exalcalde de Juárez y excandidato a la gubernatura, quien ayer asumió como coordinador general del Consejo Estatal de Población, luego de que el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, le tomara protesta, por lo que de nueva cuenta, Serrano Escobar andará en el servicio público después de aquellos largos años de ausencia y la búsqueda de la candidatura del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Juárez este año, la cual en su momento quedó en manos del panista Rogelio Loya.

******

QUIEN SE TOMÓ más que en seriuo su papel de dirigente estatal del bolillazo, es Daniela Álvarez, quien está por darle la primera vuelta completa a los comités municipales de su partido. Ayer se le vio más que activa en Parral, donde no dejó escapar la ocasión para hacerle de Santa Claus, o mejor dicho Señora Claus, pues lugar que pisa no llega con las manos vacías como sí ocurría con su antecesor, de quien dicen las malas lenguas arrasó en el CDE hasta con los trapeadores y magiteles de la cocina. Vaya, hay bromas en los pasillos azules que aseguran que Gabi Díaz se birló del partio hasta las plumas y engrapadoras. Supuestamente montaría una nueva oficina con tintes de asesoría eldectoral.

Por lo pronto para el mes de enero se conocerá al detalle por parte de la cùpula azul, la ruta crítica y el cronograma para la renovación de los comités municipales del PAN. Los más esperados son sin duda Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo y donde no saben qué hacer con el alto grado de traición que se vive, como es Jiménez.