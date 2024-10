Juarense tricolor en San Lázaro-Ciudad Heroica-Cmic y la justicia

Quién diría que el berrinche de Sylvana Beltrones en la Cámara de Diputados terminaría por beneficiar al PRI en Chihuahua, y es que la decisión de la hija del senador Manlio Fabio de separarse de su curul que dizque porque no le aprobaban sus iniciativas ante la aplanadora que es la 4T, llevó a tomar protesta ayer a una juarense que se suma a la bancada de legisladores chihuahuenses en San Lázaro. Se trata de Paloma Domínguez Ugarte, la cual asumió como suplente de Sylvana y de inmediato fue bienvenida al redil por parte de los diputados federales del PRI y del PAN que son oriundos del estado, tan es así que la juarense tomó protesta rodeada de sus paisanos Alex Domínguez, Tony Meléndez y Rocío González, quienes le dieron la bienvenida a Domínguez Ugarte, pues aunque la hoy diputada federal sea suplente de la hija de Beltrones, que llegó a ser diputada por Sonora, lo cierto es que el origen de la nueva legisladora permitirá que los diputados que representan al estado tengan otra voz que luche y participe por la región y por los estados del norte del país.

******

Si de cuestiones legislativas se trata, pero ahora a nivel local, hasta ayer iban instaladas un total de 15 comisiones y hoy continuará esa misma actividad en el Congreso del Estado, en donde antes de que inicie la sesión ordinaria, serán instaladas la Comisión de Justicia y la de Asuntos Fronterizos, la primera presidida por el naranja Francisco Sánchez y la segunda por la morenista María Antonieta Pérez.

Por cierto que hoy en la sesión ordinaria que comenzará a las 10 horas, se votará el primer dictamen en la actual Legislatura, pues está previsto que a unos días de que Chihuahua capital cumpla años de fundación, hoy se le declare “Ciudad Heroica”, tras una iniciativa presentada por el Ayuntamiento capitalino que preside el alcalde Marco Bonilla.

******

Ya que andamos con el alcalde Marco Bonilla, el lunes y antes de que visitara la ciudad de Cuauhtémoc, muchos fueron los aplausos que se llevó durante la celebración por el día del docente de educación física que se celebró en las instalaciones de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al anunciar el presupuesto que el Gobierno Municipal aplicará en los próximos tres años a las escuelas públicas.

Resulta que Bonilla les anunció a los maestros que la cifra por año rondará en los 100 millones de pesos y claro que al escuchar la cantidad en inversión, alegró a los profes porque saben que una gran cantidad se invierte en la construcción de domos, canchas, campos de futbol y gimnasios, justo donde ellos desarrollan su clases diariamente.

******

Los que continúan con sus reuniones de trabajo a las que invitan a funcionarios no solamente del rubro al que se dedican, son los chicos de la Cmic que encabeza Julio Mercado, pues en esta ocasión tocará el turno de que los visite a Rubén Aguilar Gil, director General del Instituto de Justicia Alternativa, con quien los empresarios de la construcción tienen pactado un desayuno a las 8:30 de la mañana ahí en sus instalaciones de la avenida Universidad, lo que demuestra que la Cmic anda en reuniones con todas las áreas, pues no sólo han tenido encuentros con funcionarios estatales y federales, ahora también con los del Poder Judicial del Estado.

******

Y si de construcciones se trata, los que de plano no tuvieron un poco de atención a las y los usuarios del JuárezBus fueron los encargados de la obra de del puente elevado de la Vicente Guerrero, allá en la fronteriza ciudad, quienes no avisaron en tiempo y forma el cierre del tramo donde se encuentra la estación Ex Aduana, lo que derivó en que el Juárez Bus inmediatamente resolviera, avisara y habilitara la estación para poder brindar el servicio y no afectar a las y los usuarios, por lo que ahora los funcionarios del transporte público en Juárez sólo esperan que el Municipio que preside Cruz Pérez Cuéllar, para la otra, tenga al menos una atención hacia ellos para no terminar por afectar a los miles de usuarios de ese medio de transporte.