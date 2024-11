Ironía “anticorrupción”-Unidad tricolor-Gestiones agrícolas y ganaderas

Ahora sí que el burro hablando de orejas… y si no que le pregunten al senador neomorenista Javier Corral. Mientras acá en Chihuahua quedaba inaugurada la jornada de Fortalecimiento de la Estrategia de Integridad y Anticorrupción en donde estuvieron presentes la gobernadora Maru Campos, el secretario de la Función Pública, Roberto Fierro y el fiscal Anticorrupción Abelardo Valenzuela, allá en el estado de Morelos, al que se le llenaba la boca de ser incorruptible es precisamente al ex(des)gobernador prófugo, el cual se libró de las fauces de la justicia chihuahuense cuando en agosto fue salvado por la 4T y ahora es su fuero el que lo mantiene libre e “impoluto”. Pero con todo y eso, a pesar de traer una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado agravado, ayer Corral Jurado se vistió de paladín y participó en la VII Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, pero lo irónico del asunto no es que el senador por Morena jure y perjure que él es un santo, eso ya es su costumbre, la ironía es que mientras eso hacía en Morelos, acá en Chihuahua se ventilaba que sus exfuncionarios continúan amparándose y que su exsecretario de Hacienda, al igual que él mismo, sigue prófugo, pero Arturo Fuentes Vélez a salto de mata, no como él, que la 4T y Morena le entregaron una curul para protegerlo de sus presuntas tranzas.

Ya que andamos con quienes combaten la corrupción y a propósito de Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda del neomorenista Javier Corral, pues fue la Auditoría Superior del Estado la que destapó esas presuntas corruptelas, será a más tardar la semana entrante cuando el auditor Héctor Acosta Félix, acuda al Congreso del Estado para entregarle a la Comisión de Fiscalización la primera tanda de los informes de las cuentas públicas correspondientes al 2023, ya que la ASE está obligada a realizar la entrega a más tardar el 15 de diciembre, luego de todas las auditorías llevadas a cabo por los sabuesos de Acosta Félix, quien ha sabido hacer su chamba al frente de la ASE.

Y si del Congreso del Estado se trata, los malosos nos comentan que a quienes les fue muy bien con los altos mandos tricolores es a los diputados locales que coordina Arturo Medina, pues no sólo se reunieron con el dirigente nacional y senador, ‘Alito’ Moreno, y con Chela Ortiz, diputada federal y secretaria de Organización del CEN, además de con el resto de los legisladores federales tal y como le dimos cuenta ayer en este mismo espacio, resulta que tras dichas reuniones, la bancada de la familia revolucionaria en el Congreso local y que integran Medina, Memo Ramírez, Luis Fernando Chacón y José Luis Villalobos, regresaron claros en una cosa: fortalecer la unidad en beneficio del Grupo Parlamentario y del partido mismo.

Por cierto que quien aprovechó ese viaje a la Ciudad de México es precisamente el diputado priista José Luis Villalobos, quien además de participar en las reuniones antes mencionadas con sus compañeros de bancada, también tuvo un encuentro con Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, mismo que recibió al legislador chihuahuense ahí en las instalaciones del INE, a propósito de que el árbitro electoral y los representantes de los diversos partidos políticos tendrán bastante trabajo en los próximos meses con eso de la elección que se viene en el Poder Judicial.

Para no dejar algo en el tintero de los legisladores locales, ayer integrantes de la bancada panista que coordina Alfredo Chávez, recibieron en el piso 16 a la Alianza de Evangélicos del Estado de Chihuahua, la cual lidera el pasto Erick Mantilla, con quienes acordaron unir esfuerzos y coordinación, encuentro en el que además de Chávez Madrid, también estuvieron los diputados Carlos Olson, Jorge Soto, Yesenia Reyes y Carla Rivas. ¿Será que la visita tuvo que ver con la iniciativa que el martes presentó la petista Irlanda Márquez para despenalizar el aborto en Chihuahua? Al tiempo.

Ante la problemática del campo y la ganadería local, con eso de la sequía y el cierre de fronteras para la exportación de ganado a Estados Unidos, otros que salieron ayer rumbo al Senado para solicitar el apoyo en gestiones son los integrantes de la Unión Democrática Campesina que encabeza Jesús Emiliano García, quien junto a productores de los municipios de Guerrero, Bocoyna, Saucillo y Namiquipa, se reunieron con el senador panista Mario Vázquez, al que le reconocieron el haber alzado la voz ante la situación que padecen y volvieron a solicitarle que de nuevo ponga en el mapa el tema del atraso en el pago del programa Producción para el Bienestar.

Tal como lo adelantamos, ayer el que recibió a integrantes de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua ante la crisis que enfrentan por la falta de lluvias y el cierre de la frontera con EU ante la detección del gusano barrenador en cabezas de ganado procedentes del sur del país, es el alcalde Marco Bonilla, el cual recibió a los ganaderos que le solicitaron de manera directa al edil, su respaldo para hacer un frente común a la crisis que se avizora para el próximo año.

Los ganaderos pidieron que el alcalde Bonilla los acompañe a hacer las gestiones correspondientes ante el Gobierno Federal, sin embargo, el compromiso del Municipio fue más allá, ya que gracias a los ahorros que obtuvo este año la Dirección de Desarrollo Rural, se cuenta con una bolsa de 5 millones de pesos que serán empatados por el Estado para apoyar a los ganaderos afectados por la sequía.