IEE y la elección judicial-Ley e Informe de la CEDH-Riggs, González y Rojo-Quejas… y sin soluciones

Ahora sí que lo de la elección judicial va tomando más forma. Y es que hoy el Instituto Estatal Electoral citó a sesión extraordinaria para construir los primeros andamios de la organización de esa mentada elección de personas juzgadoras, los 305 cargos con los que cuenta el Poder Judicial del Estado y que serán electos por los ciudadanos el próximo domingo 1 de junio. Según el orden del día del Consejo Estatal del IEE, se conformará la Comisión Temporal de Seguimiento de la elección, además de que se emitirá la convocatoria para todas aquellas personas que quieran participar como observadores electorales, ya que a falta de representantes de casillas, serán ellos los que vigilen el conteo de votos durante el día de la elección, asimismo, los consejeros analizarán el proyecto de acuerdo por el que se modifica el reglamento de sesiones tanto del IEE como de las Asambleas Municipales. Así que de esta manera, eso de la elección judicial ya se palpa más real a dos días de que cierre el registro de aspirantes a ser personas juzgadoras, por lo que no tarda tampoco el IEE en determinar cuánto requerirán de presupuesto para llevar a cabo el capricho presidencial de un personaje que hace semanas se fue a su quinta La Chingada.

******

Y de esta manera, con la elección judicial que toma forma, hoy en el Pleno del Congreso del Estado será sometido a votación el dictamen de la Ley Electoral para Elegir Personas Juzgadoras, luego de que ayer la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales lo aprobó con ocho votos a favor y una abstención, así que hoy, dicho dictamen será aprobado sin sobresaltos por la mayoría de los diputados locales, con excepción del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que seguramente se abstendrá, tal como lo vienen haciendo en todo lo que respecta a la elección judicial.

Pero antes de que los legisladores locales sesionen, a las 10 de la mañana está programado que el encargado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Alejandro Carrasco, presente un informe del estado que guarda la CEDH, informe al que están invitados el resto de los Poderes.

******

Si de sesiones se trata, este miércoles también se reunirá el Cabildo de Chihuahua capital, en donde la polémica sigue debido a lo sucedido con el regidor neomorenista Miguel Riggs y la síndica Olivia Franco, a la cual Riggs Baeza insultó durante una reunión de la Comisión de Hacienda y Planeación, razón por la que ya hasta se le exigió que se separe del cargo mientras enfrenta las denuncias por violencia política en razón de género que fueron interpuestas en su contra.

Pero como a Riggs no se le ven ganas de disculparse y mucho menos acatar las peticiones, lo que por lo pronto se le ordenó, y eso sí tendrá que cumplirlo, es que no tenga acercamiento alguno con la síndica, es más, ni siquiera contacto visual, razón por la que hasta fue cambiado de lugar para que ni se vean, no vaya a ser que dentro de su poco sentido común, se le salga otro insulto o se le suelte la lengua.

Pero mientras eso sucederá en el Cabildo, a quienes se les ordenó que arropen al neomorenista a pesar de que en su momento sí se les notó disgusto por lo que hizo el muchacho, es a los regidores morenos Hugo González y Elena Rojo, los cuales compartieron viandas con Riggs a pesar de que el expanista y exemecista no es santo de su devoción, pero como donde manda capitán no gobierna marinero, González y Rojo tuvieron que tragarse su orgullo de izquierda y “apoyar” al neomorenista que, se sabe, es lo que ellos calificarían de ultraderecha. Así las cosas en Morena.

******

El que como casi cualquier político de la 4T, tiene muchas críticas, pero pocas soluciones, es el senador Juan Carlos Loera, el cual se la ha pasado despotricando en contra de los gobiernos estatal y municipal por su postura respecto a los migrantes, sin embargo, solamente ataca, pero no ofrece soluciones a pesar de ser el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, por lo que si de verdad quiere exigir un buen trato hacia los migrantes, debería hacerlo pero con el Gobierno Federal, ese que supone que con buenas intenciones se atenderán las deportaciones y la crisis migratoria que se avecina.