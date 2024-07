El regreso de Bonilla-Valenciano y Bonilla a Juárez-Loera y su “compañero”-Jueces y magistrados

SE LLEGÓ EL día. Hoy regresa a sus funciones el alcalde Marco Bonilla, quien luego de pedir licencia en marzo pasado para buscar su reelección, y ganarla, este día volverá a sus labores al frente de la Presidencia Municipal de Chihuahua, en donde fue suplido bastante bien por Jorge Cruz Russek, quien esta semana se despidió de la oficina que ocupó durante cuatro meses, a la que llegó un tanto dudoso, pero al que todo indica que la política le gustó y en una de esas regresa, aunque su carrera empresarial sea prioritaria.

Sea como sea, Bonilla Mendoza se reincorpora este viernes 12 de julio, ya con todo el equipo de trabajo que se fue con él a la campaña también de regreso, y aunque en septiembre volverá a tomar protesta como alcalde después de ganar la pasada elección, aún faltan dos meses para que eso suceda y serán aprovechados por Marco para terminar de revisar y analizar lo que pudiera estar mal en su administración, con la mira puesta en corregir y repetir al frente de la Presidencia Municipal capitalina, tarea que le encargaron los chihuahuenses por segunda ocasión el pasado 2 de junio.

Y su regreso será en caballo, pues el primer evento que tiene programado el alcalde Marco Bonilla es el recibimiento que dará a los participantes de la Cabalgata Villista a la altura de la caseta Sacramento, mismos que vienen desde Ciudad Juárez, además de que también estará en el Desfile que se llevará a cabo por el mismo motivo ahí en el Centro de la ciudad, en donde Bonilla acompañará a los cabalgantes, mismos que mañana continuarán su camino hacia Parral, a donde arribarán la siguiente semana.

******

POR CIERTO QUE con el regreso de Bonilla, empiezan los juegos internos del PAN de cara a la sucesión por la gubernatura en 2027, ya que entre el edil capitalino y su homólogo de Delicias, Jesús Valenciano, son las dos cartas que al menos desde Palacio de Gobierno ya tienen el VoBo para moverse en ese sentido.

Sabemos que la mandamás de Palacio soltó a sus dos primeros caballos para que acudieran a la frontera y pisaran el terreno. Dicen los enterados que una expresión relacionada con los pantalones bien puestos se dejó escuchar en la conversación que por separado tuvo Maru Campos con los alcaldes de su partido.

El que agarró de inmediato la curva fue Valenciano, a quien valiéndole el qué dirán, mandó poner sendos espectaculares publicitarios de la obra pública hecha por él en Delicias, pero visibles en las calles de Juárez.

Algunos pueden creer que es broma, pero ahí están para que los incrédulos lo vean. Falta conocer cuándo acudirá Bonilla a palpar el terreno juarense.

******

EL CAMINO ESTÁ pavimentado y sin baches, no como las carreteras federales, de eso no cabe duda, para que la próxima presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena sea Luisa María Alcalde, la actual secretaria de Gobernación de la 4T e hija de la chihuahuense Bertha Luján, una de las mujeres a las que Andrés Manuel López Obrador más confianza le tiene. Y es que prácticamente todos los liderazgos morenistas, desde estatales, nacionales y hasta el tabasqueño, tienen claro que van por una renovación de dirigencia que no les cueste, así que Alcalde Luján sería la ungida para suceder a Mario Delgado en algunas semanas más.

En lo local, casi todos los morenos brincaron de gusto cuando se les dijo que sería la hoy titular de Segob la nueva dirigente del partidazo guinda, mismo que logró consolidarse como la primera fuerza política, y por mucho, en el pasado proceso electoral, así que sólo una tragedia sacaría a Luisa María de esa carretera de primer mundo que la llevará al trono morenista, luego de que Mario Delgado la deje porque se termina su periodo y además porque será el nuevo secretario de Educación en el Gabinete de Claudia Sheinbaum.

******

YA QUE ANDAMOS con los morenistas, quien de plano ya está libre de expresar sus sentimientos hacia Javier Corral, esos que le tenía desde antes del 2021, cuando el exgobernador, entonces panista, hizo hasta lo imposible para dejarlo como su sucesor en Palacio de Gobierno, es el senador electo Juan Carlos Loera, quien utilizó sus redes sociales para ofrecer todo su apoyo a su “compañero” ante lo que él considera un “perseguido político por las autoridades de Chihuahua quienes administran la justicia y las fiscalías a su conveniencia política”. Vaya, amor con amor se paga y ahora le tocó a Loera el momento de pagarle al exgobernador neomorenista que será su compañero de bancada en el Senado a partir del 1 de septiembre, día en que, por cierto, Javier Corral ya tendrá fuero.

Vaya, en el pueblo reza el refrán que “pajaros de la misma pluma hacen parvada” y al menos a Loera y a Corral los unen dos grandes obsesiones: la gobernadora Maru Campos y el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Así las cosas, para nadie es un secreto que Corral aprovecha cualquier escenario para lanzar ataques a la mandataria estatal, al igual que en contra de su compadre de quien ya renegó en vida, el alcalde Pérez Cuéllar. Incluso contra el edil se lanzó en su más reciente video al señalarlo como una consecuencia clara del duartismo.

Que Corral enfile baterías contra Maru y Cruz, es algo que con singular alegría recibe Juan Carlos Loera, ya que sinduda ambos son sus némesis perenes… ella fuera de Morena y él dentro de la 4T

******

TAL COMO LE adelantamos durante esta semana, hoy los jueces y magistrados del Décimo Séptimo Circuito con residencia en Chihuahua, saldrán a escena para ofrecer su postura respecto a la reforma al Poder Judicial que traen entre manos Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena, misma que pretende sacudirlo hasta sus cimientos, por lo que este viernes a las 10 horas en la sede del Poder Judicial de la Federación allá en la avenida Mirador, jueces y magistrados del PJF saldrán a decir esta boca es mía respecto a la polémica reforma que los trae de cabeza.