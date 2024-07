El Gabinete-Fuego en el IEE-Sanciones desde la SFP-Marco y Mario

DEBIDO A UNA semana bastante ajetreada en todas las áreas, la gobernadora Maru Campos no dudó en llamar a cuentas a los integrantes de su Gabinete el viernes. A la cita acudieron todos, precisamente para revisar cómo anda cada área del Gobierno del Estado, en especial la de seguridad, por lo que ahí estuvieron sin chistar rindiéndole cuentas a la jefa del Ejecutivo el fiscal General César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gil Loya, y como el encuentro entre Maru y los suyos fue de vital importancia, ni los celulares fueron permitidos en la reunión para evitar distracciones y por supuesto filtraciones, sin embargo, los malosos nos enteraron que la petición fue la misma por parte de la Gobernadora: no bajar la guardia, trabajar por la ciudadanía, y el que no quiera, que se vaya.

Por cierto que quien participó en su primera reunión de Gabinete ya como encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública es Roberto Fierro, el cual apenas llegó y ya trae de un ala al exgobernador Javier Corral, mismo que comenzó a sentir la lumbre apenas e inició la gestión de Fierro al frente de la SFP, quien sin todavía ser ratificado por el Congreso del Estado, ya logró en un mes hacer más que su antecesora en el cargo.

FANTASMAS VAN Y vienen dicen los malosos, pues resulta que el Instituto Estatal Electotal se encuentra envuelto en una tormeta de dimes y diretes, debido a que nos aseguran su presidenta, Yanko Durán, nomás no logra meter en cintura a su Consejo, y por consiguiente alguien tuvo la “brillante” idea de mandar a investigar a todo el mundo; así que de un día para otro, la colocació de micrófonos y videocámaras son la constante, y a eso hay que sumarle las Auditorías, en donde hay investigaciones de todos contra todos.

La bola de fuego en el IEE se encuentra en niveles insospechados, nunca antes vistos, y en estas revisiones que buscaban sangre en el pasado, salió a la luz que los responsables de administrar los chelines en la época provisional de los ex presidentes Cata Espino y Yuri Zapata, eran nada más y nada menos que los impuestos por la Consejera Fryda Licano, junto con Manuel de la Rosa que presidía el Comité de Adquisiciones, y por supuesto, la cuota de la propia Titular del Órgano de Control Interno, Lorena Torres, que para no quedarse atrás en eso del influyentismo, colocó a su pareja como Director Administrativo, de nombre Alejandro Muñoz Muñoz. Se concluyó en las dichosas auditorias que ellos fueron los recomendados y quienes administraron el IEE en tiempos de Espino y Zapata.

Este hallazgo reulta ser el fondo de la pelea que se traen la actual presidenta Yanko Durá contra todo lo que huela a pasado, por lo que parece que a la doctora Espino si bien le salió excelente el proceso electoral que tuvo a su cargo, lo cierto es que a la hora de negociar que la dejen trabajar desde el tecnisismo jurídico electoral, le costó áreas que hoy son motivo de reclamo, porque hay procedimientos abiertos hasta por unas toallas sanitarias de un botiquín.

Habrá que ver si la administradora actual del IEE también es una cuota de algún Consejero y cómo atiende los procedimientos abiertos y en estado de reserva que tiene el OIC contra de la propia Yanko Durán, Cata Espino, Yuri Zapata y los Consejeros Gerardo Macías, Georgina Zapata, Saúl Rodriguez, Luis Gutiérrez, Jorge Zenteno y Fryda Licano, del pasado y del presente, porque para todos hay.

Y es que bien dice el viejo y conocido refrtán, que cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerde.

SI DE LA Función Pública se trata y por proteger a su exjefe Javier Corral, el Órgano Interno de Control de la Función Pública sancionó a Mónica Vargas, extitular de esa dependencia durante el quinquenio de Corral Jurado, debido a que la exfuncionaria incumplió en la entrega de información cuando se realizó la entrega recepción, y aunque Vargas interpuso amparos, la justicia federal le dio la razón a los actuales funcionarios de la SFP, por lo que la excorralista, por ocultar información de las presuntas irregularidades en la administración de su exjefe, fue inhabilitada por tres meses.

QUIEN EL FIN de semana continuó su gira para platicar con la militancia y presentar un análisis de los resultandos de la pasada jornada electoral, es el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gabo Díaz, el cual estuvo el jueves en Nuevo Casas Grandes, a donde acudieron no solamente militantes de NCG, sino también de los municipios aledaños, tales como Ascensión, Janos, Casas Grandes, Galeana, Buenaventura e Ignacio Zaragoza, mientras que el sábado anduvo en Camargo, en donde hizo lo propio con militantes de ese municipio y de Jiménez y San Francisco de Conchos, y aunque dicha gira de Gabo ha sido para presentar los resultados electorales, alguno ya le han llamado la gira del adiós por lo que se viene en el PAN.

EL QUE A su regreso como alcalde de Chihuahua capital estuvo muy ocupado es Marco Bonilla, pues además de participar en la Cabalgata Villista, el fin de semana recibió la visita en su despacho del senador electo Mario Vázquez, mismo que se acudió a reunirse con el Presidente Municipal para ponerse a la orden a poco más de un mes y medio para que tome protesta como legislador en la llamada Cámara Alta.