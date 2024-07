“Dignos” responsables-Molestia vs chapulines-Guillotina en Juárez

Mucho ayuda el que no estorba, pero en el caso del senador Gustavo Madero, aún estorba y estorbó bastante en el PAN, pues muchas de las consecuencias actuales que padece el partido azul, se gestaron precisamente durante su gestión al frente del Comité Ejecutivo Nacional y se agudizaron durante el quinquenio del exgobernador Javier Corral, hoy neomorenista, pero que con todo y eso, tienen ambos la desfachatez de hablar y criticar el presente de ese partido que les dio todo y al que ambos traicionaron. “Mientras gane nuestro individualismo, no seamos solidarios ni nos afecte la injusticia y el dolor ajeno, seremos incapaces de construir respuestas colectivas y eficaces para superarlos”, escribió el fin de semana Madero Muñoz, jugándole al buen político y criticando el proceso de renovación que ha iniciado el PAN, publicación que fue replicada por Corral Jurado, cuyo cinismo y el de Madero parecen no tener límites, ya que varias de las razones por las que el partido fundado por el chihuahuense Manuel Gómez Morín se encuentra en estado de coma, es por personajes como don Gustavo y Javier, o qué no se acuerda Madero que fue durante su gestión cuando el PAN perdió la Presidencia de la República en 2012 y luego, muy condescendiente, firmó el Pacto por México junto a Enrique Peña Nieto. No cabe duda que para tener la lengua larga, es necesario tener la cola muy corta.

Los rumores de que los exalcaldes de Juárez y Chihuahua, un “independiente” y otro expriista convertidos en morenos, como lo son Armando Cabada y Marco Quezada, llegarían a la Delegación del Bienestar, traen guindas de coraje a los verdaderos militantes de Morena, esos que vienen de la izquierda y de la plaza pública, los que se apostaron con Andrés Manuel López Obrador desde que el tabasqueño era un “apestado” del sistema, esos que se hacen llamar “Los de Abajo”, tan es así que a través de una página de Facebook que se hace llamar “Morena sin corrupción”, los morenistas de verdad rechazaron una posible inclusión de Cabada y Quezada en el Gobierno Federal, por lo que lanzaron una campaña denominada “No empoderes chapulines”, sin embargo, hay que se honestos, esos “chapulines” son los que más agradan a la secretaria del Bienestar de la 4T, Ariadna Montiel, la poderosa funcionaria que mueve los hilos de la dirigencia de Morena y no se diga de lo que ocurra con los puestos clave de la Federación en Chihuahua… así que bien pueden insistir con sus quejas, pero de que a los morenos “de arriba” les encantan los chapulines, eso es un hecho que no pueden evitar “los de abajo”.

Porque era justo y necesario, quien ayer anduvo en Ciudad Juárez para sacudir la estructura de la Dirección de Transporte de la Zona Norte y de paso a Gobernación allá en la frontera, es el secretario General del Gobierno, Santiago de la Peña, el cual oficializó el nombramiento de Armando Herrerías al frente del Transporte juarense, lo que a decir de los malosos, se privilegió un perfil técnico por encima de uno político, además de que acompañado del subdirector de Gobernación, Salvador Caballero, De la Peña también sacó la guillotina y destituyeron al encargado en la Zona Norte y de paso a cuatro inspectores que traían de cabeza el tema que les ha sido encargado de primera mano por la gobernadora Maru Campos.

Los que ya alistan la edición 2024 del ExpoGan son los ganaderos que lidera Álvaro Bustillos, presidente de la UGRCH, quienes a pesar de que traen algunas broncas por la insuficiencia de lluvias, lo cierto es que el show debe continuar y el trabajo también, razón por la que ya comenzaron con los preparativos de la fiesta ganadera que será en octubre y en donde a decir de los más enterados, pretenden que la edición de este año sea una de las mejores.