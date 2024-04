Debate empresarial-Terna para la CEDH-Corral y el TEPJF

Si otra cosa no sucede y el arrepentimiento llega, pues todavía faltan tres semanas para la fecha, será el 24 de abril cuando los candidatos al Senado de la coalición Fuerza y Corazón por México, Mario Vázquez y Daniela Álvarez, así como su contraparte de Sigamos Haciendo Historia que integran Morena, PT y Verde, Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, estén invitados a una especie de foro con debate incluido ante los empresarios de la Coparmex que aquí en el estado comanda Chava Carrejo, y aunque los malosos nos dicen que han sido invitados todos los que suspiran por una curul en la Cámara Alta, el que hasta ayer no respondía y mucho menos confirmaba es Loera de la Rosa, no así su compañera de fórmula, Andrea Chávez, quien atenderá el llamado de los empresarios y estaría dispuesta al debate con los panistas Daniela Álvarez y Mario Vázquez, mismos que desde hace rato han buscado ese tipo de escenarios, ya que a decir de los opositores a la 4T, a los morenos les da ñañara debatir, a sabiendas de que es difícil defender lo indefendible aunque tengan la orden de hacerlo a capa y espada.

Pero la participación de la Coparmex en foros y debates en el proceso electoral no se limitará a los aspirantes al Senado, pues nos enteramos que el 23 de mayo les tocará el turno a los candidatos a la alcaldía de Chihuahua capital, en donde ya confirmaron su presencia los aspirantes del PAN, PRI y PRD, Marco Bonilla; de Morena, PT y Verde, el expanista Miguel La Torre y el de Movimiento Ciudadano, el expriista Kike Valles.

******

Debido a que hoy se reunirá la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para elegir la terna de los finalistas a la elección del nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, será mañana jueves cuando por fin llegue al Pleno el dictamen de la reforma al Poder Judicial, mismo que requiere la mayoría calificada para ser aprobado debido a que se trata de reformas constitucionales, por lo que hasta ayer todo iba en orden en cuanto a las negociaciones para alcanzar las dos terceras partes y así lograr la aprobación de esa mentada reforma en la que destacan múltiples modificaciones a la manera de operar del Poder Judicial del Estado, pero la que más resalta es que para elegir nuevos magistrados, será el Poder Ejecutivo el que envíe las ternas para que el Legislativo elija al ungido o la ungida.

******

Tal como le adelantamos, será el segundo fin de semana de este mes de abril cuando la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, regrese al estado de Chihuahua, una entidad que se considera amigable electoralmente con el proyecto de la aspirante del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de México. Así que será el viernes 12 cuando Gálvez Ruiz aterrice en Ciudad Juárez para que al día siguiente encabezar un evento masivo en la frontera. De ahí, Xóchitl estará en Chihuahua capital haciendo lo propio el domingo 13 de abril durante la mañana, pues por la tarde, la hidalguense se trasladará a Camargo para encabezar un evento con productores agrícolas en donde se comprometerá con ellos en la lucha por la defensa del agua de las presas, por lo que ahí se prevé que estén habitantes de toda la región de la cuenca del río Conchos.

******

Al que no le dejan de llegar buenas noticias, con eso de que se apegó al bando de la 4T, es la exgobernador Javier Corral, pues el proyecto el proyecto del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes y que será sometido hoy a votación, va por mantener la candidatura plurinominal al Senado que Morena le entregó a Corral Jurado, lo que desecharía la impugnación que interpuso el PRI en su contra por haber nacido en El Paso, Texas, pues a decir de los argumentos que serán presentados hoy en el Pleno del TEPJF, el neomorenista no nació en Estados Unidos por voluntad propia.

******

Después de un receso de 22 horas que anoche fue declarado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, esta noche se reanudará la sesión en donde el árbitro estatal de la contienda deberá aprobar o rechazar, depende el caso, los registros de candidatos a las alcaldías, sindicaturas y diputaciones locales de todas las coaliciones y partidos políticos que participan en la contienda electoral, así que se prevé una sesión maratónica que se extienda, pero en la cual Yanko Durán y sus compañeros consejeros, deberán sacar avante.