Cónclave de alcaldes-Cuestión de tiempo-Súper martes en EU… y en la Corte

Un cónclave de 22 alcaldes fue el que se vivió ayer en Santa Isabel, en donde destacó la presencia de los presidentes municipales de Chihuahua capital, Marco Bonilla, de Ojinaga, Lucy Marrufo y de Meoqui, Miriam Soto, entre otros ediles emanados de la alianza PAN, PRI, PRD, y es que los alcaldes fueron convocados por el senador Mario Vázquez, quien como presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en la Cámara Alta, aprovechó para reunirse con los presidentes municipales que por ser de un distinto color al guinda, les ha resultado complicada una relación más directa con la Federación. Sin embargo, con todo y eso, los presidentes municipales ahí presentes coincidieron en continuar con el respaldo hacia el Gobierno de Maru Campos y por ende trabajar de la mano con el Estado, además de que los retos venideros, como la sequía que azota a los 67 municipios de la entidad fueron los temas de conversación entre los alcaldes, sobre todo después de que ayer mismo fuera emitida la declaratoria de emergencia por parte de la Gobernadora. La unión hace la fuerza, fue lo que salió de ese encuentro en el que la carnita asada no podía faltar.

******

A unos días de que los más de 13 mil militantes del PAN en el estado salgan a las urnas a elegir a su próximo dirigente nacional entre Adriana Dávila y Jorge Romero, ya sólo es cuestión de tiempo para que la presidenta electa del Comité Directivo Estatal, Daniela Álvarez, tome las riendas de las oficinas de la Zarco, y es que será esta semana cuando la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional azul emita su resolución respecto a la elección de Álvarez como sucesora de Gabo Díaz, luego de que la otra aspirante, Cristina Jiménez, de quien no procedió su registro, se inconformara. Así que apenas y dicha Comisión resuelva, Díaz Negrete le entregará las llaves del despacho principal del CDE a la exdiputada Daniela Álvarez, tan es así que ya Gabo hizo sus maletas y desde hace unos días tiene preparada su salida para abrirle paso a la hoy presidenta electa del PAN Estatal.

******

No cabe duda que hoy será un súper martes. Este día será definitorio y sentará las bases para el futuro del país, no sólo por las implicaciones para México respecto a la elección presidencial en los Estados Unidos, también porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, mismo que tumba de manera parcial la reforma al Poder Judicial fraguada por la 4T. Y aunque se vislumbra que ocho de los once ministros voten a favor de lo que plantea González Alcántara, quien por cierto llegó a la Corte como propuesta de AMLO, también se prevé que Claudia Sheinbaum desacate la resolución de la SCJN, lo que sería replicado por el Poder Legislativo federal y de paso el Instituto Nacional Electoral, lo que agudizaría la crisis constitucional que ya de por sí padece el país.

En esa tesitura y previendo que Sheinbaum no acate la resolución de la Corte, el que volverá a incendiar el rancho en el Congreso del Estado es el diputado naranja Francisco Sánchez, quien presentará una proposición con carácter de punto de acuerdo, precisamente para que el Poder Ejecutivo a cargo de Sheinbaum Pardo y el INE que preside Guadalupe Taddei Zavala, acaten lo que resuelva la Corte, sin embargo, aunque por mayoría el Poder Legislativo de Chihuahua les envíe ese exhorto, sólo será como una llamada a misa para doña Claudia, quien desde ayer afirmó que “ocho ministros no están por encima del pueblo de México”. ¿Así o más autoritaria la sucesora de López Obrador?

******

Así que en medio de esa polémica en la que están envueltos los Poderes Judiciales de la Federación y los de los estados, ayer el INEGI le puso picante a eso de la eficacia de los órganos jurisdiccionales, y la verdad de las cosas es que el de Chihuahua resultó ser el tercero más costoso, pero eso sí, el más eficiente, al ser el que más sentencias emite, vaya, el que más trabaja pues, lo que sin duda deberá ser uno de los principales argumentos cuando de la homologación se trate. Por cierto que ayer la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Myriam Hernández, anduvo en Ciudad Juárez para hacer entrega al Distrito Judicial Bravos de 10 vehículos que serán utilizados para por actuarios y notificadores para precisamente agilizar las diligencias.