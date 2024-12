Cónclave azul-Bonilla en Ojinaga-Seguridad a la Tarahumara-Maru a Guachochi

ENCABEZADOS POR LA dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, el viernes se encontraron en la ciudad de Chihuahua varios alcaldes de extracción panista y también diputados de la bancada azul, además de funcionarios, quienes cerraron filas respecto a la agenda política que trae Acción Nacional en esta nueva etapa que comenzó a principios del mes de noviembre luego de que Álvarez tomara las riendas del partido, así que ahí estuvieron el alcalde de la capital, Marco Bonilla, entre otros presidentes municipales como lo son Lucy Marrufo, de Ojinaga, y Chava Calderón, de Parral, entre otros más que acudieron a la cita, además del senador Mario Vázquez y el coordinador de la fracción panista en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, los cuales atendieron el llamado de los líderes del partido para fortalecer la unidad y el trabajo en equipo.

Por cierto que en el encuentro, uno de los más apapachados fue el alcalde Marco Bonilla, quien desde hace semanas no ha parado en su agenda y este fin de semana no fue la excepción, pues no sólo acudió a la apertura de la casa de atención ciudadana que inauguró el senador Mario Vázquez, también acudió al Primer Informe del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, se reunió con la exsenadora Josefina Vázquez Mota y el domingo estuvo en la ciudad de Ojinaga, a donde fue invitado por la alcaldesa Lucy Marrufo para reunirse con liderazgos políticos y de paso participar en una posada navideña en la fronteriza ciudad. Así las cosas con el alcalde capitalino que tiene en claro que para estar vigente en el 2027, el trabajo es clave para lograrlo.

******

YA QUE MENCIONAMOS al senador Mario Vázquez, vaya que también estuvo apapachado el sábado que inauguró su casa de atención ciudadana en pleno Centro de la capital, a donde acudieron ni más ni menos que la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla, los cuales reconocieron el trabajo legislativo del senador panista, quien desde que asumió su curul, ha estado trabajando de cerca con los azules de este estado a pesar de lo complicado que resulta salir a flote en la Cámara Alta con la mayoría de Morena y aliados, por lo que ahí en la inauguración, ambos resaltaron la chamba por parte de Vázquez Robles como senador por Chihuahua.

******

Y MIENTRAS ESTE fin de semana, la gobernadora Maru Campos estuvo en la mencionada inauguración, este día la jefa del Ejecutivo chihuahuenses andará de gira de trabajo por Guachochi, en donde encabezará la Mesa de Seguridad Estatal para no dejar cabo suelto por atender en este rubro; motivo por el que desde el fin de semana se realizó un despliegue de personal tanto del a Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como de la Fiscalía General del Estado.

En la Mesa Estatal de Seguridad serán presentados los resultados y acciones en la región de Guachochi y sus alrededores, donde el Secretario Gilberto Loya dará a conocer el estado de fuerza en la zona y el producto de las acciones conjuntas principalmente con Guardia Nacional y Sedena.

En esos mismos rumbos y aprovechando la presencia de la gobernadora, se tiene programada la entrega de apoyos a estudiantes indígenas en la Universidad Tecnológica Tarahumara, evento en el que estará presentes, además de la Góber por supuesto, el alcalde de Guachochi, Pepe Yáñez, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, así como el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, representante de ese municipio en el Poder Legislativo local. De Guachochi, la Gobernadora se trasladará a la capital del estado, pues por la tarde, encabezará el tradicional encendido del árbol navideño en la Plaza del Ángel.

******

EL QUE APROVECHÓ su gira a la Ciudad de México es el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, quien se reunió con la secretaria del Bienestar de la 4T, Ariadna Montiel, la cual no solamente tiene a su cargo los miles de millones de pesos que se otorgan en programas sociales, también es la jefa política del grupo morenista que mayor poder tiene en el estado, así que con ello, Pérez Cuéllar no sólo mató dos pájaros de un tiro al demostrar que está cercano a la influyente funcionaria federal que mueve los hilos de Morena en la entidad.

******

TAL COMO LE habíamos adelantado, hoy el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, acudirá a la sede del Poder Legislativo para entregar las auditorías realizadas a las cuentas públicas correspondientes al 2023, es así que a las 11 horas, el titular de la ASE arribará al Congreso para entregar dicho paquete en Oficialía de Partes y posteriormente atenderá a los medios de comunicación, con la intención de explicar los resultados de las mencionadas auditorías a las cuentas públicas realizadas a los entes gubernamentales y autónomos.