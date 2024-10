Claudia, el mensaje-Nueva relación-Marco también tiende puentes

Un discurso de claroscuros, que comenzó oscuro y después se aclaró, pero que definió posiblemente lo que será el sexenio de Claudia Sheinbaum. Esa necedad de ensalzar la figura de Andrés Manuel López Obrador justo después de tomar protesta como presidenta de México, hizo pensar que Sheinbaum continuará bajo su sombra, sin embargo, conforme avanzó, la ahora jefa del Ejecutivo comenzó a dejar su marca personal, sobre todo lo dicho respecto a que es tiempo de mujeres en un país por demás misógino. Y si bien es cierto que AMLO le deja un país en ebullición, quizá el temple de Sheinbaum logre contener ese hervidero si es que deja de lado esa confrontación con la que el tabasqueño gobernó durante seis años y ella cumple con su palabra de gobernar para todos, no nada más para los que votaron por ella y para los que ciegamente se envuelven en la bandera de la llamada cuarta transformación. Que la sabiduría y no la grilla la acompañen, porque este país lo que requiere de manera urgente es una reconciliación que no se va a lograr si la sombra de López Obrador la persigue, y es de sobra conocido que la Doctora es una mujer inteligente en la que se le tiene la confianza para que así no sea. Por el bien todos, es necesario que gobierne para todos.

******

Quien hizo presencia junto al resto de gobernadores es la jefa del Ejecutivo chihuahuense, Maru Campos, la cual estuvo con los demás mandatarios estatales mientras Claudia Sheinbaum era investida como presidenta de México. Maru lo tiene claro, son tres años en que buscará una buena relación con el nuevo Gobierno Federal, alejada de las rencillas que la pasada administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía especialmente con Chihuahua.

Porque la 4T y los morenos podrán decir misa, de que el país mejoró o lo que pretendan creerse, pero de que una cosa es cierta, a Chihuahua no le fue mejor con AMLO. El conflicto por el agua, el campo y las carreteras federales abandonadas, la inseguridad y varios rubros en los que el Gobierno del Estado fue dejado solo, esa fue la tendencia con el lopezobradorismo en la Presidencia, así que se tiene la esperanza de que Sheinbaum traiga una nueva visión, y para ello es que la Gobernadora está más que puesta.

******

Aunque no fue invitado a la toma de protesta, aprovechó el momento para enviarle un mensaje a la nueva presidenta de México es el alcalde Marco Bonilla, el cual envió un mensaje a Claudia Sheinbaum para precisamente tender puentes con el nuevo Gobierno Federal, al ofrecer su colaboración en busca de que a sus gobernados les vaya mejor, en especial porque la capital del estado fue una de las ciudades que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue de las más olvidadas por el primer piso de la 4T y AMLO siempre le hizo el feo, pues al parecer el tabasqueño no le perdonaba que aquí nomás no se ha podido cubrir de guinda, sin embargo, existe la esperanza que la actitud del nuevo Gobierno Federal sea distinta hacia Chihuahua capital, razón por la que Bonilla ya levantó la mano para que así sea.

******

Los que anduvieron en modo “mírenme, estoy con la Presidenta” fueron los senadores Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, así como la diputada federal Lilia Aguilar, los cuales aprovecharon los reflectores y no desperdiciaron el momento para acercarse a Claudia Sheinbaum durante la transmisión en cadena nacional que se llevó a cabo ayer ante la investidura presidencial. Los tres fueron a los que más se les vio en pantalla, como para dejar en claro que se codean con lo más alto del segundo piso de la 4T, así que a ver si eso les funciona para los planes a futuro que los tres traen entre manos para el próximo proceso electoral.