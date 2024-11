Ariadna y su bancada-Adiós Garduño-Maru a Guerrero y Riva Palacio

Sin hacer olas o aspavientos, nos enteramos que en estos días estuvo en Ciudad Juárez la secretaria del Bienestar de la 4T, Ariadna Montiel, la poderosa jefa de un amplio sector del morenismo en Chihuahua y la que tiene la voz cantante en el Congreso del Estado, pues es sabido que prácticamente todos los diputados que coordina Cuauhtémoc Estrada, están en el redil de la funcionaria federal que controla la Secretaría de Estado con el mayor poder y presupuesto. Fue una fotografía que publicó la actual presidenta del Poder Legislativo local, Elizabeth Guzmán, la que dio cuenta de dicha visita por parte de Montiel a su grupo político, reunión en la que compartieron los sagrados alimentos y en la que estuvieron presentes ocho de los 12 diputados que integran la bancada morenista en el Congreso de Chihuahua.

Es decir, a la cita con Ariadna, además de los ya mencionados Elizabeth Guzmán y Cuauhtémoc Estrada, también acudieron Pedro Torres, Brenda Ríos, Jael Argüelles, Magdalena Rentería, Rosana Díaz y María Antonieta Pérez, mientras que los ausentes fueron Óscar Avitia, Leticia Ortega, Herminia Gómez y Edith Palma. Y a decir de la imagen publicada, ahí estuvo también la delegada del Bienestar en la entidad, Mayra Chávez, a quien la poderosa Secretaria y jefa morenista le dejó el encargo de repartir los programas sociales en el estado.

Si de Ciudad Juárez y funcionarios federales se trata, ayer también rondó la fronteriza ciudad un personaje no muy grato para un sector de los chihuahuenses. Se trata de Francisco Garduño, quien en los próximos días dejará de ser el director del Instituto Nacional de Migración y que hoy por hoy sigue vinculado a proceso por la muerte de 40 migrantes en aquel centro de detención del INM el 27 de marzo del año pasado. Así que como cada dos semanas, Garduño se apersonó en Juárez para acudir a firmar, aunque en esta ocasión también lo hizo para despedirse, pues el ya casi exdirector del INM logró que un juez le cambiara la sede de la firma quincenal que tiene como medida cautelar, por lo que ya no tendrá que viajar a Juárez cada quince días y podrá firmar en la Ciudad de México, así que no cabe duda que qué suerte tienen algunos que obran mal, pues ante su salida del Instituto Nacional de Migración, los víaticos ya no serán los mismos y Garduño otra vez volvió a salirse con la suya, tanto, que hasta Las Golondrinas le cantaron.

Luego del puente, los que continuarán los festejos por la Revolución Mexicana son los diputados locales, los cuales viajarán este día a la comunidad de Pascual Orozco, municipio de Guerrero, en donde sesionarán al mediodía de este martes, además, ya está confirmado que sí acudirá la gobernadora Maru Campos, luego de que el pasado jueves no acudiera a la sesión en Cuchillo Parado, municipio de Coyame del Sotol. Luego de la sesión solemne, la Gobernadora se trasladará a Riva Palacio, en donde encabezará una comida con el Frente Democrático Campesino que coordina Pedro Torres, además de que también estarán presentes el alcalde de ese municipio, Salvador Chacón y Mauro Parada, secretario de Desarrollo Rural.