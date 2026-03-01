Colapsa estructura en L4 del Metro de Monterrey; hay cuatro heridos

Al menos cuatro trabajadores resultaron heridos en Monterrey, Nuevo León, al colapsar una estructura en construcción en la Línea 4 del Metro.

Los hechos se registraron la madrugada de este 1 de marzo al cruce de las avenidas Constitución y Gonzalitos.

La instalación del armado de varillas de acero para la siembra del acero de refuerzo de una columna se desplomó junto con los andamios que la sostenían.

El hecho ocurrió cuando los trabajadores se encontraban en el proceso de colado de concreto. La estructura perdió estabilidad y provocó la caída de los obreros.

Fidelino Méndez de 22 años, Domingo Rodríguez de 52, Víctor Martínez de 36 y Alberto Gutiérrez de 26 años resultaron heridos y fueron trasladados por ambulancias privadas a un hospital.

Primeros informes señalan que presentaron fracturas en varias partes del cuerpo, incluyendo la cabeza.

La zona fue acordonada y los trabajos suspendidos.

Algunas varillas y partes metálicas cayeron sobre el lecho del río Santa Catarina.

Desde el año pasado, el Gobierno de Nuevo León realiza trabajos de infraestructura en las línea 4 y 6 del Metro.

En el caso de la Línea 4, hasta diciembre pasado, se desarrollaban trabajos de reubicación de obra inducida, subestructura, columnas, capiteles, vestíbulos y andenes de estaciones, así como el montaje de vigas tipo vierendeel y el colado de losas.

