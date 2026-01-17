Colaboran Municipio y organismos para apoyar emprendimientos que protegen el medio ambiente

Mediante un plan de trabajo para este 2026, Chihuahua busca atraer interés internacional en innovación para el cuidado del clima

El Gobierno Municipal de Chihuahua participó en una agenda de colaboración encabezada por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ), en coordinación con StartUp Chihuahua y Gobierno del Estado, donde diseñaron el Plan de Trabajo 2026 para brindar asistencia técnica y financiera a emprendedores que desarrollan soluciones climáticas.

El objetivo fue conocer el ecosistema local que puede impactar en los retos ambientales en tres áreas: la conservación del agua, ahorro de energía y reducción de generación residuos. Esto a través de iniciativas que reciben apoyo por parte del Gobierno Municipal para impulsar startups climáticas cuyas innovaciones y modelos de negocio puedan escalarse a grandes empresas consolidadas tanto en América Latina como en Europa.

Durante los encuentros, representantes de la agencia alemana sostuvieron reuniones con diferentes actores del sector productivo y de la academia, y manifestaron su interés y reconocimiento al ecosistema de innovación que existe en Chihuahua, destacando la colaboración estrecha y dinámica que existe entre gobierno, emprendedores y el sector empresarial para mitigar el cambio climático de manera económicamente viable.

En este esfuerzo, StartUp Chihuahua juega un papel fundamental como vínculo entre las y los emprendedores y las empresas ya establecidas, facilitando que las ideas se transformen en acciones concretas que pueden implementarse en la industria y generar resultados positivos para el medio ambiente.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reiteró su compromiso de continuar impulsando alianzas internacionales que acerquen conocimiento, tecnología y oportunidades a la ciudad, fortaleciendo el ecosistema de innovación local y avanzando hacia un desarrollo más sustentable para las familias chihuahuenses.