Colaboración es legal siempre y cuando esté la Cancillería: Loya por Torre Centinela

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha estado al tanto de los avances de la Torre Centinela, proyecto en el que se pretende contar con presencia de autoridades estadounidenses.

Reiteró que, tal y como lo ha dicho la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cualquier colaboración es legal, siempre y cuando esté por entedada la Cancillería.

En este sentido, señaló que la SSPE trabaja bajo el programa de protocolo de seguridad fronteriza y que en todas las reuniones hay presencia de la Cancillería.

Cabe señalar que la Torre Centinela ya opera de manera parcial en diversos de sus niveles y se tiene prevista su inauguración formal para el mes de julio, evento al que se tiene confirmada la presencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, así como la posibilidad de que asista la presidenta de la República.

“La colaboración es la misma presidenta lo dijo, la colaboración es algo legal, ¿no? siempre y cuando esté en la Cancillería. En todas nuestras reuniones, en todos los grupos de trabajos, nosotros trabajamos bajo el programa del protocolo de seguridad fronteriza, en donde estamos todas las autoridades, incluso la Cancillería”.