AMMJE Chihuahua tendrá nueva presidenta a principios de junio

Esta mañana se dio a conocer la renovación de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), representación Chihuahua, presentó oficialmente a su nuevo Consejo Directivo, marcando el inicio de una etapa enfocada en la innovación, el crecimiento y el fortalecimiento del liderazgo empresarial femenino en la región la candidata es Zianya Sánchez.



En este anuncio, se dio a conocer que próximamente se llevará a cabo la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo la primera semana del mes de junio de 2026, se estima que sea del 2 al 4 de junio,un momento clave que marcará oficialmente el inicio de su gestión.



Este nuevo Consejo se distingue por su visión innovadora, tecnológica y colaborativa, enfocada en impulsar nuevas formas de hacer empresa y fortalecer el ecosistema emprendedor femenino en la región. Más que una renovación, este Consejo representa una evolución en la forma de impulsar el emprendimiento femenino, apostando por herramientas actuales, colaboración estrategica y una mentalidad de crecimiento.



Durante la presentación, se compartieron los ejes de trabajo que guiarán esta nueva etapa, entre los que destacan: el desarrollo empresarial con enfoque innovador, la creación de redes de alto valor, la capacitación constante en tendencias actuales y la promoción de una mayor participación de las mujeres en la economía.



El nuevo Consejo Directivo destacó su compromiso de posicionar a AMMJE Chihuahua como un hub de oportunidades para las empresarias, fortaleciendo alianzas con organismos empresariales, instituciones gubernamentales y actores clave, tanto a nivel local como nacional, incluso internacional.



“Queremos que AMMJE Chihuahua sea un espacio donde las ideas se conviertan en proyectos, y los proyectos en empresas sólidas y sostenibles”, compartieron integrantes del Consejo, subrayando la importancia de construir una comunidad empresarial más conectada, preparada y resiliente.



Con este nuevo liderazgo, AMMJE Chihuahua reafirma su compromiso de impulsar a mujeres que no sólo lideran empresas, sino que están transformando la economía y generando un impacto positivo en su comunidad.