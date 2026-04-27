Reporta Gobernación Municipal siete clausuras durante la última semana

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa los resultados de los operativos de supervisión realizados durante la última semana en establecimientos comerciales de la ciudad.

Del 20 al 27 de abril se realizaron 274 inspecciones, que derivaron en 24 actas administrativas y siete clausuras por incumplimientos a la normativa municipal.

Las clausuras registradas corresponden a:

• Restaurante bar Cien Tragos, por falta de varia documentación, así como un permiso provisional vencido.

• Establecimiento La Mantarraya por violación de sellos.

• Restaurante bar The Normal, por operar fuera de horario.

• Establecimiento Duelo de Titanes, por riña y extracción de bebidas.

Así mismo se realizaron clausuras por actas no atendidas en reportes pasados:

• Abarrotes el Roble

• Restaurante Galleguitos

• Expendio Six Km30 Carretera Juarez.

El Gobierno Municipal reiteró que las acciones se realizan de manera permanente con el objetivo de garantizar el orden, el cumplimiento de la normatividad y el sano desarrollo de las actividades comerciales y de entretenimiento en la ciudad.