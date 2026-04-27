“México y Guatemala, hermanados en apoyo a nuestra migración”: María Antonieta Pérez

La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención al Migrante, dio a conocer que este lunes 27 de abril sostuvo una reunión en el Consulado de Guatemala en Ciudad Juárez con el Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Antonio Escobedo Sanabria y con el Embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez, así como el Cónsul de Guatemala en Ciudad Juárez, Carlos Ranferi Gómez.

El objetivo dicha reunión fue para avanzar en acuerdo legislativos para hacer más humana la asistencia migratoria. En concreto se trabajó sobre el cronograma que se llevará a cabo en el Congreso, en la comisión que la diputada preside, con el propósito de que la reforma de iniciativa de ley para actualizar el trato el marco jurídico que los migrantes deben de tener en el estado de Chihuahua sea una realidad.

“Se busca que en esta legislatura podamos aprobar esa reforma, ya que el tema de migración se ha quedado muy, muy por abajo de la realidad de lo que se necesita en cuanto al marco jurídico de esta ley”, expuso María Antonieta Pérez.

Detalló que se encuentran comprometidos como integrantes y como presidenta de la comisión a hablar con el Ejecutivo del Estado para que ese reglamento que está pendiente desde 2016 se pueda, llevar a cabo.

“Tenemos que tomar en cuenta que una ley, aunque sea reformada y actualizada, si no tiene un reglamento ejecutor, es como si no hubiera ley. Ese es el acuerdo que se tomó en esta reunión importante”, dijo.

Pérez Reyes, argumentó que tanto Guatemala, como México, tiene ese gran problema de migración hacia Estados Unidos. En el caso del primero se tiene una población en su país de 18 millones de habitantes y alrededor de 3 millones y medio están migrando o están como migrantes en Estados Unidos actualmente.

“Guatemala y México han resentido las políticas, del actual presidente republicano en el vecino país y obviamente tenemos que tenderles la mano a nuestros connacionales, a los compatriotas de otros países hermanos como Guatemala, como Honduras, como El Salvador, porque están viviendo tiempos difíciles en esa repatriación, en su paso por México para querer internarse en Estados Unidos”, enfatizó la legisladora morenista.

También, María Antonieta Pérez agregó que el consulado en Ciudad Juárez trabajará de la mano con las autoridades, con el sector empresarial, para que los guatemaltecos que han decidido ya residir en esta ciudad tengan una agilización en sus trámites migratorios y puedan tener acceso de manera legal a empleo.

“Ciudad Juárez siempre recibe con los brazos abiertos a aquellos ciudadanos, no importa de qué país, vengan para que la economía de la ciudad crezca y ellos encuentren una forma más digna de asentarse con todo y sus familias”, finalizó.