Aún en veremos si Maru acude al Senado, hay “ánimo de venganza” por parte de Corral: Mario Vázquez

Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado invitó a una reunión de trabajo a la gobernadora Maru Campos, con el argumento de que explique la supuesta participación de agentes de los Estados Unidos en un operativo que culminó con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, el senador panista Mario Vázquez señaló que la visita de la jefa del Ejecutivo chihuahuense aún está en veremos.

“Estamos en espera de lo que decida la Gobernadora. Ella siempre ha estado muy disponible para el diálogo. Esperemos esa definición, no la tenemos de momento”, dijo Vázquez Robles.

El senador panista explicó que “hay un tema que preocupa”, y es el hecho de que la Comisión de Justicia del Senado que preside Javier Corral, ya se involucró en la reunión de trabajo a la que fue invitada la gobernadora Maru Campos, “existe un ánimo por parte del exgobernador Corral de lucro político y ofensa. No se le reconoce caballerosidad y hay ánimo de venganza”, detalló Mario Vázquez.

“Se trata de una campaña virulenta en contra del Gobierno de Chihuahua. La política partidista de Morena ha venido a ensuciar este proceso, cuando ese golpe fue una acción concertada entre las fuerzas estatales y federales”, enfatizó el senador del PAN.