Cody Simpson, ex de Gigi Hadid, Kylie Jenner y Miley Cyrus, habla de sus noviazgos con cada una

Cody Simpson habló en un podcast sobre sus relaciones pasadas con las tres celebridades y las lecciones que dice haber aprendido de cada una.

Cody Simpson , el cantante y actor australiano conocido por canciones como La Da Dee o su colaboración con Justin Bieber Home To Mama, apareció en el podcast We Need To Talk de Paul C. Branson, donde habló sobre su experiencia como artista, la fama y el tema que más conversación generó: sus relaciones pasadas.

Entre las más comentadas están Kylie Jenner, Gigi Hadid y Miley Cyrus, figuras que hicieron que el foco mediático estuviera sobre él durante sus respectivos romances y que, hasta hoy, los fans siguen recordando. El cantante de 29 años habló sobre cada una de ellas y las lecciones que asegura haber aprendido a partir de esas relaciones.

Kylie Jenner fue la primera novia de Cody Simpson. El cantante la conoció cuando acababa de mudarse a Los Ángeles a los 15 años, y su primer encuentro ocurrió durante la premiere de Eclipse, la tercera película de la saga Crepúsculo.

Jenner se encontraba en la alfombra roja con su hermana Kendall realizando entrevistas. Para ese momento, las Jenner ya eran reconocidas por el programa Keeping Up with the Kardashians, mientras que Simpson comenzaba a ganar popularidad como estrella adolescente.

Fue entonces cuando el cantante le pidió su número de teléfono. Comenzaron a hablar y así inició su relación. “Era joven. La llevé al cine o algo así y salimos durante un año, y creo que nos conectamos al vivir estas situaciones únicas”, dijo Simpson.

El artista también destacó que, por la edad que tenía y el entorno de la industria en el que comenzaba a desarrollarse, era difícil conocer personas con las que pudiera identificarse, por lo que guarda un buen recuerdo de esa etapa con la menor de las Kardashian-Jenner: “Así que fue agradable. Creo que es bonito conectar con alguien de esa edad en ese mundo”.

Kylie Jenner fue la primera novia del cantante. (Getty Images)

El cantante habla de Gigi Hadid como “su primer amor”. La modelo, que tenía 18 años en ese momento, llamó la atención de Simpson (de 16 años) por una publicidad para Guess ubicada en un centro comercial por el que pasaba con un amigo que conocía a Hadid. Cuando el músico preguntó por ella, su amigo se ofreció a darle su número telefónico.

Poco después, Simpson la llamó con una excusa inesperada: “Estoy haciendo un video musical, solo estaba llamando para preguntarte si te gustaría estar en él”.

La relación de Cody Simpson y Gigi Hadid duró dos años. (Getty Images)

Sin embargo, confiesa que se trataba de una pequeña mentira, ya que en realidad no tenía ningún video planeado; simplemente quería “romper el hielo”. Su estrategia funcionó ya que Gigi aceptó y a partir de ese momento comenzaron a hablar con más frecuencia hasta que el artista la invitó a salir.

Hadid y Simpson mantuvieron una relación intermitente durante dos años, de 2013 a 2015. Durante ese tiempo, la modelo lo acompañó en algunas giras, apareció en videos musicales como Surfboard y Flower, y ambos asistieron juntos a diversas alfombras rojas, convirtiéndose en una de las parejas jóvenes más llamativas del momento.

https://youtube.com/watch?v=ZH9jxBV6vJk%3Fsi%3DT7rvqX4VGVdyMl0d

El músico también recordó cómo el padrastro de Hadid en ese entonces, el productor David Foster, fue una figura importante como consejero en su carrera musical e incluso lo acompañó en algunas sesiones de estudio.

Finalmente, Simpson habló de esa etapa con cariño: “Se suponía que debíamos estar juntos cuando lo estuvimos y aprendimos cosas el uno del otro que obviamente eran necesarias aprender en ese momento para ambos a esa edad”.

Miley Cyrus

Cody Simpson continuó hablando sobre la relación que tuvo con Miley Cyrus años después, que, aunque fue breve, estuvo marcada por la intensidad que trajo consigo la pandemia de COVID-19.

Antes de comenzar su relación, eran amigos: “Solíamos ir de fiesta juntos y pasar el rato… y siempre teníamos mucho en común”. El cantante menciona que incluso Cyrus le hizo el diseño para la portada de su canción Flower.

El músico recuerda cómo su amistad con la actriz de Hannah Montana se fortaleció cuando ella fungió como una consejera para él cuando quiso alejarse de la imagen de estrella adolescente: “Conectamos y nos unimos de alguna manera, rebelándonos contra ese estrellato pop adolescente”.

Miley Cyrus y Cody Simpson (Instagram)

A pesar de que perdieron el contacto por unos años, se reencontraron en una etapa más madura de sus vidas y comenzaron su relación. “Fue algo muy especial, estábamos destinados a estar juntos en ese momento, ambos estábamos sobrios y en situaciones muy diferentes a las que, ya sabes, estábamos cuando éramos amigos en aquel entonces”, dijo el cantante sobre su relación. “Estábamos explorando lo que ambos acabábamos de vivir… Siempre estaré agradecido por eso”, añadió el australiano.

A pesar de sus famosas relaciones por las que el cantante es ampliamente reconocido, Cody Simpson actualmente se encuentra en otra etapa de su vida, más alejada del foco mediático y está saliendo con la influencer estadounidense Adelia Clark tras su ruptura con la atleta olímpica australiana Emma McKeon.