Cocentro tendrá hoy nueva presidenta; Liliana Aranzola tomará protesta

Hoy la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) tendrá nueva representante al ser la toma de protesta formal de Liliana Aranzola.

La ceremonia se realizará en el salón 12 de octubre en el palacio municipal en punto de las 6 de la tarde, se espera la participación de agremiados de cocentro y representantes de organismos empresariales.

En esta nueva etapa, se espera la continuidad en protección al comercio formal del barrio mágico como se dio en la administración de Claudia Portillo López, quien hasta hoy fuera presidenta.

Cabe destacar que el pasado mes de marzo se lanzó la convocatoria y la presentación del plan de trabajo de Aranzola, quien fue la única aspirante registrada y seleccionada por la mayoría de comerciantes.