CMIC resalta apoyo federal para obra carretera

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que se mantiene una buena comunicación con el gobierno federal en torno a obras de mejora carretera.



En este sentido el líder de la construcción comentó que es necesario que se desarrollen obras en favor de los ciudadanos y en pro de la economía impulsando los comercios locales.



“Excelente relación con el delegado Luveano, empezaron a licitar dos obras aun sin dato de obra para Chihuahua, pero han hecho un gran esfuerzo”, comentó.



Cabe destacar que la CMIC asegura que el 2026 es el año de la construcción y el empuje de obra por parte de gobiernos, reitera su buena comunicación con todos los entes gubernamentales.