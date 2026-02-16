Clausuran “La República” y 7 establecimientos más durante la última semana

La Subsecretaría de Gobernación Estatal realizó 334 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, durante la semana del 09 al 15 de febrero.

Como resultado de estas acciones, se registraron un total de ocho clausuras: dos en Chihuahua, cuatro en Ciudad Juárez y dos en Meoqui.

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

• Restaurante bar “Premium Live Music” por permiso provisional vencido

• Centro nocturno “La República de Chihuahua” por riña

Juárez:

• Licorería en tienda de autoservicio “Smart Valle del Sol” por copia simple de licencia de bebidas alcohólicas

• Licorería “Almacenes Dist de la frontera 26” por falta de revalidación 2025

• Salón de eventos “IV Bella Terraza Jardín” por operar sin permiso y menores de edad dentro del establecimiento

• Licorería en tienda de autoservicio “Soriana Sendero Juárez” por promociones

Meoqui:

• Tienda de abarrotes “Súper Six La Estación” por violación de giro

• Restaurante “Pizzería la Sierra” por falta de revalidación 2025