Choque volcadura frente al Tec de Monterrey; dos mujeres lesionadas

La tarde de este miércoles, se registró un choque con volcadura sobre la avenida, colegio militar y calle Del ángel, frente al Tec de Monterrey ente una pick up Chevrolet SRT de color blanco y una Ford Explorer modelo atrasado.

La pick up circulaba sobre la Heroico Colegio de norte a sur y la Explorer sobre el heroico de sur a norte en la calle Del ángel da vuelta en u le corta la circulación a la Chevrolet tras el impacto la Explorer volca sobre su toldo.

Dos mujeres lesionadas fueron atendidas por URGE una de ellas fue trasladada al hospital y otra se quedó en espera, por un pase médico. La policía vial tomó nota del reporte del accidente y abanderó el tráfico.