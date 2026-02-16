Choque múltiple en la carretera estatal 5 deja un muerto; conductor de 18 años quedó detenido

Un choque múltiple registrado a las 20:30 horas en el kilómetro 58 de la carretera estatal número 5 dejó como saldo una persona sin vida y daños materiales estimados en aproximadamente 100 mil pesos.

El accidente fue atendido por agentes de Vialidad del seccional de Álvaro Obregón, luego del reporte recibido en la Subdirección de Seguridad y Vialidad. De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo número 1 circulaba de este a oeste cuando impactó por alcance al vehículo número 2, que disminuyó la velocidad. Tras el impacto, la segunda unidad perdió el control, giró en varias ocasiones y terminó colisionando contra un tercer vehículo que circulaba en sentido contrario.

El vehículo número 1 es un Cadillac CTS modelo 2006, color gris, tipo sedán, sin placas de circulación, conducido por Homero T. R., de 18 años de edad.

El vehículo número 2 corresponde a una Chevrolet Blazer modelo 2001, color guinda, tipo SUV, sin placas y con número de serie ilegible. El conductor falleció en el lugar, por lo que no fue posible recabar sus datos generales.

El vehículo número 3 es una Ford F-150 modelo 2012, color blanco, tipo pick-up, con placas DU8587B del estado de Chihuahua, conducida por Raúl Santos R. O., de 51 años de edad.

El conductor del vehículo Cadillac CTS, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el probable delito de homicidio imprudencial. Las tres unidades fueron aseguradas y trasladadas al corralón oficial de Grúas Maldonado para los procedimientos legales correspondientes.