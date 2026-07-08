Choque entre tres vehículos en Ojinaga y Pacheco deja cuantiosos daños materiales

Un aparatoso choque entre tres vehículos se registró la mañana de este miércoles en el cruce de la calle Ojinaga y la avenida Pacheco, luego de que una camioneta Ford Explorer color arena presuntamente omitiera el alto obligatorio.

De acuerdo con los primeros reportes, la Ford Explorer circulaba sobre la calle Ojinaga en sentido de oeste a este cuando, al llegar al cruce con la avenida Pacheco, no respetó el señalamiento de alto y fue impactada por un Nissan March habilitado como taxi del sitio Terminal Central de Autobuses, que transitaba con preferencia de paso en sentido de sur a norte.

Tras el impacto, ambas unidades fueron proyectadas contra una camioneta GMC Denali que se encontraba en la esquina, ocasionando daños materiales en los tres vehículos involucrados.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas de gravedad; sin embargo, una pasajera de la tercera edad que viajaba en el taxi manifestó diversos malestares, por lo que permaneció en espera de la valoración de paramédicos.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.