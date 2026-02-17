Choque en Antonio de Montes y Ortiz Mena deja un lesionado y daños cuantiosos

La tarde de este martes se registró un aparatoso choque con saldo de una persona lesionada en el cruce de las avenidas Antonio de Montes y Ortiz Mena.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de un Nissan March circulaba sobre la avenida Antonio de Montes en sentido de norte a sur, mientras que la conductora de un Nissan Sentra transitaba por Ortiz Mena de oeste a este.

Presuntamente, la conductora del Sentra omitió la luz roja del semáforo, lo que provocó la colisión entre ambas unidades. Tras el impacto, los vehículos se proyectaron varios metros, quedando con daños materiales de consideración.

El conductor del March resultó lesionado y fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, sin que hasta el momento se informara sobre la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar nota del accidente, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.