Choque contra poste deja lesionado y sin energía eléctrica sector de Fuentes Mares

Un choque con personas lesionadas se registró en el cruce de las avenidas Fuentes Mares y Esmeralda, luego de que el conductor de un vehículo Hyundai Sonata negro, de reciente modelo, perdiera el control de la unidad.

De acuerdo con el reporte, el automóvil circulaba de este a oeste sobre Fuentes Mares y, antes de llegar a la calle Esmeralda, el conductor maniobró para evitar colisionar contra una pickup, lo que provocó que impactara contra un poste y lo derribara.

Tras el fuerte choque, una luminaria resultó dañada, dejando sin energía eléctrica parte del sector. Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención al conductor, quien presentó lesiones de consideración, mientras agentes de Policía Vial elaboraron el reporte correspondiente del accidente.