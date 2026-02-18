Choque con volcadura en Periférico de la Juventud; conductor resulta con lesiones menores

Un aparatoso choque con volcadura se registró la mañana de este martes sobre Periférico de la Juventud, casi en el cruce con Politécnico Nacional, frente al Instituto José David.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo Hyundai Grand i10 circulaba de norte a sur sobre Periférico cuando, al tomar las curvas del tramo, perdió el control de la unidad. El automóvil se impactó contra una pared cerril y, tras el fuerte golpe, terminó volcado sobre su toldo.

Testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar atención al conductor, quien presentó lesiones menores y no requirió traslado hospitalario.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para el retiro del vehículo, lo que generó afectaciones momentáneas al tránsito en la zona.