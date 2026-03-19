Choque con volcadura deja daños materiales y dos lesionados leves en la carretera a Cuauhtémoc

Chihuahua.– Un accidente vial con volcadura se registró sobre la carretera a Cuauhtémoc, a la altura del acceso a Labor de Terrazas, luego de la colisión entre una camioneta y un automóvil particular, dejando como saldo dos conductores con lesiones menores y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de una pick up JAC Frison circulaba de este a oeste sobre la carretera cuando, al llegar al acceso a Labor de Terrazas, un vehículo Nissan Altima salió al paso y le cortó la circulación, provocando el impacto entre ambas unidades. Tras la colisión, la camioneta terminó volcada sobre su costado izquierdo.

La pick up transportaba un contenedor con agua que salió proyectado debido al choque, derramando el líquido sobre la carpeta asfáltica. Paramédicos atendieron a ambos conductores, quienes presentaron lesiones menores, mientras elementos de la Policía Vial acudieron para tomar nota del accidente y realizar el peritaje correspondiente.