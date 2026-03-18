Choque con atropello deja mujer grave en avenida Juan Pablo II

Chihuahua.– Un aparatoso accidente vial con atropello se registró en el cruce de la avenida Juan Pablo II y calle 16, luego de que el conductor de un vehículo Nissan Altima perdiera el control de la unidad, dejando como saldo una mujer gravemente lesionada y un hombre con golpes.

De acuerdo con el reporte preliminar, el automóvil circulaba sobre Juan Pablo II en sentido de oeste a este cuando el conductor perdió el control, atropellando a un hombre y a una mujer que se encontraban en la zona. Tras el impacto, la mujer quedó prensada entre el vehículo y una valla metálica de protección, lo que le provocó la amputación parcial del pie izquierdo.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención inmediata y trasladaron a la mujer en estado grave a un hospital, mientras que el hombre fue atendido por personal de URGE y llevado para valoración médica con lesiones menores. El conductor fue asegurado y trasladado a las instalaciones de Vialidad, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.