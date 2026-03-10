Choca camión contra de poste de alumbrado, llevaba a 40 estudiantes del Cobach

Un camión de transporte de personal que trasladaba a 40 estudiantes del Cobach plantel 2 chocó contra un poste en avenida Cantera.

El conductor de la unidad con número económico 4M354 perdió al control del volante e impactó contra un poste de alumbrado público, casi en el cruce de la avenida San Felipe.

Los estudiantes se dirigían a un recorrido por la Universidad Autónoma de Chihuahua, afortunadamente ninguno resultó lesionado.

El accidente generó caos vial ya que uno de los carriles quedó cerrado para dar paso a las maniobras de retirar el camión, Policía Vial se encargó del reporte correspondiente.