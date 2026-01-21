Chihuahua lidera la nueva era del Derecho Animal en México

El Frente Unido Por El Bienestar Animal (FUBA) anuncia la integración oficial de Chihuahua a la Confederación por los Derechos de los Animales de México (CODAM), el bloque de defensa animal más sólido y profesional del país.

En un encuentro histórico en Puebla, Marcela Cárdenas, presidenta de FUBA, fue ratificada como Representante Oficial de la CODAM en Chihuahua.

Este nombramiento integra a nuestro estado en una mesa de decisiones nacional compuesta por destacados Licenciados y especialistas en derecho animal.

Así como activistas con trayectorias históricas en la protección de fauna silvestre y marina.

“Este logro le da a Chihuahua voz y voto en una confederación que une a 17 estados y organismos internacionales para actuar contra la violencia y el especismo”, declaró Marcela Cardenas presidente de FUBA y fundadora de Cat Family Ac.

Ejes estratégicos de esta alianza:

  • Incidencia Legislativa: Actualizar el marco legal nacional y estatal hacia una justicia multiespecie.
  • Unidad Nacional: Respuesta coordinada ante crisis de violencia y crueldad animal.
  • Profesionalización: Intercambio técnico con expertos internacionales.

Con este paso, Chihuahua trasciende la labor asistencialista para liderar una incidencia política estructural, exigiendo que los derechos animales sean una prioridad de justicia social.

